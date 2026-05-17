Ders çıkışı sahneye çıkan öğretmenler çocuklar için perde açıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2017'de oluşturulan "öğretmen gelişim atölyeleri" kapsamında farklı okullarda görev yapan 11 öğretmen tarafından "Öğretmen Tiyatro Topluluğu" kuruldu. Öğretmenler, derslerin ardından yürüttükleri provalarla çocuklara yönelik tiyatro oyunlarını sahneye taşıyor.

İlk olarak yetişkinlere yönelik oyunlarla sahne çalışmalarına başlayan öğretmenler, son iki yıldır özellikle çocuk oyunlarına ağırlık verdi. Büyük ilgi gören oyunlarla şimdiye kadar yaklaşık 9 bin öğrenciye ulaşan ekip, çocukların dijital dünyanın olumsuz etkilerinden uzaklaşarak sosyalleşmesini hedefliyor.

Öğretmenler, sahneledikleri oyunlarda dostluk, paylaşma, cesaret, iyilik ve dayanışma gibi değerleri ön plana çıkarırken, çocukların aidiyet duygusunun gelişmesine de katkı sunuyor.

- "Oyunlarımızda dostluğu, arkadaşlığı, cesareti ve iyiliği anlatıyoruz"

Munzur İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan topluluğun yönetmeni Cem Özcan, AA muhabirine, geçen yıl çocuk oyunları sahnelemeye başladıklarını söyledi.

Oyunların öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Özcan, "Geçen yıl 6 bin çocuğumuza ulaştık. Bu yıl hedefimizi büyüttük. Şu anda 3 bin öğrencimize oyunlarımızı sahneledik, yıl sonuna kadar 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Çocukların tiyatroya ilgi gösterdiğini anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Dijital çağda çocuklarımız ekranlarla çok fazla vakit geçiriyor. Oyunlarımızda dostluğu, arkadaşlığı, cesareti ve iyiliği anlatıyoruz. Çocuklarımızın verdiği tepkilerden görmek istediğimiz karşılığı aldığımızı hissediyoruz. Haftada 3 gün okul çıkışında bir araya gelip prova yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızı eğlendirmek ve onları daha mutlu bir dünyaya hazırlamak."

Özcan, sahneledikleri oyunlara talebin her geçen gün arttığını dile getirerek, çok sayıda okuldan yeni gösterim talepleri aldıklarını aktardı.

- Sahnelenen oyunlarla geleneksel değerler aktarılıyor

Meysun Ana Anaokulu Müdür Yardımcısı Emre Cihanbaş da Öğretmen Tiyatro Topluluğunun 2017 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi koordinasyonunda kurulduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını sonrası çocuklarda ekran bağımlılığının arttığına dikkati çeken Cihanbaş, tiyatronun bu noktada önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Oyunlarla çocuklara geleneksel değerleri aktarmaya çalıştıklarını ifade eden Cihanbaş, "Telefon, tablet ve televizyon bağımlılığını azaltmak için tiyatro çok güzel bir vesile oluyor. Çocuklarımıza geleneklerimizi, paylaşmayı ve insani değerleri aktarmaya çalışıyoruz. Bunun çocuklar üzerinde olumlu etkilerini görüyoruz." diye konuştu.

- "Çocuklar tiyatroyla sosyalleşiyor, paylaşmayı öğreniyor"

Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Seçil Aslan ise tiyatronun çocukların sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu anlattı.

Çocukların tiyatro sayesinde hem eğlendiğini hem de sosyal beceriler kazandığını vurgulayan Aslan, "Birlikte ortak bir şeyin parçası olmak çocuklarda aidiyet duygusunu geliştiriyor. Oyunlarda verdiğimiz dostluk, sevgi ve cesaret gibi değerlerin çocukların dünyasında iz bıraktığını düşünüyorum. Çocuklar tiyatroyla sosyalleşiyor, paylaşmayı öğreniyor ve sanatla bağ kuruyor." ifadelerini kullandı.

Okul sonrası yapılan provaların yorucu ancak keyifli geçtiğini anlatan Aslan, aldıkları olumlu geri dönüşlerin kendilerini motive ettiğini sözlerine ekledi.