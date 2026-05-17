Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var?
Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Diyanet'ten 5 soruda kurbanlık seçim rehberi
Yargıtay'dan emsal karar: Düzenli geliri olana nafaka yok!
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
'Milli Aile Haftası' kapsamında 81 ilde aile odaklı programlar düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak "Milli Aile Haftası"nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 12:06, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 12:07
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus On Yılı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Mayıs 2025'te ilan edilirken, 10 yıllık dönemde hayata geçirilecek stratejik öncelikleri ortaya koyan Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi ise 2 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, her yıl mayıs ayının son haftası, "insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen" Türkiye vizyonu kapsamında Milli Aile Haftası olarak kutlanacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 25-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta kapsamında Türkiye genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla çeşitli programlar düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri ekipleri de huzurevleri, çocuk evleri ve çocuk evi siteleri gibi 7 gün 24 saat hizmet veren kuruluşların yanı sıra engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu aileler ile evlat edinmiş ailelere ziyaretlerde bulunacak.

Ziyaretlerde, Bakanlığın hizmet modelleri arasında yer alan aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim, koruyucu aile, evlat edinme, ALO 183 hizmetlerine ilişkin bilgi verilecek.

Ayrıca "Üç Kuşak Bir Sofra" buluşmaları kapsamında aynı aileden üç kuşağı bir araya getiren bayram sofraları kurulacak.

Etkinliklerle bayramın bereketi ve sevincinin sofralardan gönüllere, gönüllerden kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Öte yandan, Milli Aile Haftası kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

