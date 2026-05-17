Yurdun kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.