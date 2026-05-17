Şenol Güneş'ten iddialara yanıt: Saygısızlık olur

Beşiktaş'la adı anılan Şenol Güneş konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 17:00, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 17:00
Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği mi yaşanacak? Sergen Yalçın'ın görevi bırakması halinde gözler Şenol Güneş'te. Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Güneş spor yorumcusu Ali Ece'ye açıklamalarda bulundu. Güneş, "Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir. Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum." dedi.

"SAYGISIZLIK OLUR"

Bu konuda kendisinin bir yorum yapmasının doğru olmayacağını dile getiren Güneş, "Kararı verecek olan sayın başkandır, şu anda Sergen hoca göreve devam ettiğine ve devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığına göre benim bir niyet belirtmem saygısızlık olur." diye konuştu.

Beşiktaş'ta 2015-2019 yılları arası görev alan Güneş siyah beyazlılarda 2 şampiyonluk yaşadı.

SON TAKIMI VE PERFORMANSI

Güneş son olarak Trabzonspor'u çalıştırmış ve çıktığı 26 maçta 1.42'lik ortalama elde etmişti.

