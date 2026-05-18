Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Üniversite bu ilanı yeniden iptal etmeli

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 2025 yılı sonu ilan edilen ve kısa bir süre sonra iptal edilen öğretim görevlisi alımı benzer şartlarla adrese teslim şekilde yeniden yayımlandı!

Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 12:45, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 12:45
Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "İktisat Bölümü lisans mezunu olmak. Ekonomi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası alanında yükseköğretim kurumlarında en az 1 (bir) yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Lisans sonrası belgelendirmek şartıyla alanında en az 2 (iki yıl deneyim sahibi olmak." şartı aranmıştır.

Gerek yer verilen lisans mezuniyetinin programa uygunluğu gerekse yer alan tecrübe şartlarına baktığımızda, ilanında oldukça kişiye özel şartlar içerdiğini görmüştük. Ancak, ilan yayımlandıktan çok kısa bir süre sonra 2 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla iptal edildi.

Yapılan bu işlemden belirli bir zaman geçtikten sonra, aynı kadronun çok küçük dokunuşlarla yeniden ilan edildiğini, 15 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de görmüş olduk.

Bu defa, ilana lisans mezuniyeti olarak "Sağlık Yönetimi" eklendiği, "tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik" alanında akademik çalışma şartının konulduğu görüyoruz. Esasen aradan geçen beş ay süre zarfında "ALINMASI DÜŞÜNÜLEN KİŞİ" için biraz daha hazırlık gerektiğini fark ediyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi yönetiminin alacağı kişi için bu kadar uzun soluklu hazırlık yapmasını gerçekten takdir etmek gerekir.

