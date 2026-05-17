Kuyu temizlerken zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi
Vatandaş, polis katilini linç etmek istedi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. İki polis memuru şehit oldu. Polislere ateş açan kişinin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar zanlıyı linç etmek istedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 22:40, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 22:47
Tekirdağ'da silahlı kavgaya karışan bir kişi, olaya müdahale eden polis ekiplerine ateş açtı. Olayda iki polis şehit oldu. Zanlı, yaralı halde yakalandı.

Zanlının polisler tarafından yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Görüntülerde zanlının yakalandığı anlar yer alırken, çevredeki vatandaşların zanlıyı linç etmek istediği görüldü.

Yakındaki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlının polislerin talimatı üzerine silahını yattığı görüldü.

Ardından polisler zanlıyı yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

Zanlının etkisiz hale getirilmesinin ardından, bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde vatandaşların bölgeye koşarak zanlıyı linç etmek istediği görüldü.

İKİ POLİS ŞEHİT OLDU

Olay, saat 13.30 sıralarında Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkisindeki 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katında meydana geldi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, silahlı kavga ihbarı üzerine adrese sevk edildi.

Binaya çıkan polis ekiplerine bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen zanlı O.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

