Tokat Valiliğinden sel uyarısı
Tokat Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşları sele karşı uyardı. Bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri istendi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il sınırları içerisinden geçen tüm akarsu ve derelerde su seviyesinde ciddi artış yaşandığı ifade edildi.
Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Özellikle dere yataklarına yaklaşılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, hayvanların da riskli bölgelerden uzak tutulmasının önem taşıdığı kaydedildi.
Tokat'ta taşkın riskine karşı ÇEDAŞ köprüsünün yıkımına başlandı
Tokat merkez, Pazar, Turhal ve Zile ilçelerinde Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselmesi ve taşkın riski sebebiyle çalışma başlatıldı.
Tokat Devlet Hastanesi karşısında yer alan ÇEDAŞ Köprüsü için taşkın riskine karşı yıkım kararı alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik tedbirleri alarak bölgeyi trafiğe kapattı.
Tokat Belediyesi ekipleri de iş makineleri ile köprüyü yıkma çalışmasına başladı.