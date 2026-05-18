İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 09:01, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 09:54
İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden A.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Susurluk Yeni Mahalle mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Otoyolda trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.