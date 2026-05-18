YÖK'ten yeni karar: Spor Yöneticiliği Bölümüne giriş şartları değişti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), spor bilimleri eğitimi alanında standartları yükseltecek ve mezunların istihdam olanaklarını güçlendirecek kritik bir karar aldı. Üniversitelerin Spor Yöneticiliği bölümlerine öğrenci alım kriterleri, yayınlanan yeni usul ve esaslar doğrultusunda baştan aşağı yenilendi.

Dekanlar Konseyi İstedi, YÖK Onayladı

YÖK Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından üniversite rektörlüklerine gönderilen 15 Mayıs 2026 tarihli resmi yazıda, sistem değişikliğinin arka planı paylaşıldı. Spor Bilimleri Dekanlar Konseyinin bu yöndeki taleplerini ve sunduğu akademik gerekçeleri titizlikle değerlendiren YÖK, Spor Yöneticiliği programlarının kabul şartlarını yeniden düzenledi.

2026 YKS ile Birlikte "ÖZYES" Dönemi Başlıyor

Alınan yeni karara göre, daha önce ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme (YKS puanı) ile öğrenci kabul eden Spor Yöneticiliği programları, 2026 YKS döneminden itibaren kapılarını Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile açacak. Bu adımla birlikte, adayların sadece teorik sınav başarıları değil, fiziksel ve sportif yeterlilikleri de ölçülmüş olacak.

Amaç: Nitelikli Antrenör İstihdamı

YÖK'ün bu kararı almasındaki en önemli gerekçe, bölüm mezunlarının sektördeki yasal hakları ve istihdam süreçleri oldu. Resmi yazıda, Spor Yöneticiliği programı mezunlarının mezuniyet sonrası antrenörlük belgesi alabilmeleri ve piyasada doğrudan "antrenör" unvanıyla istihdam edilebilmeleri hatırlatıldı. Bu amaca yönelik verilen uygulamalı eğitimlerin niteliği ve saha pratikleri göz önünde bulundurulduğunda, adayların okula girerken özel yetenek sınavına tabi tutulmasının pedagojik ve sektörel açıdan gerekli olduğu ifade edildi.