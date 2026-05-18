Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı

İstanbul'da 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Freiburg-Aston Villa maçı nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu açıklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 19:36, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 19:41
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg-Aston Villa takımları arasında gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi Final Müsabakası kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bazı yolların saat 11.00'den etkinliğinin bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi. Geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Beşiktaş ilçesi kapanacak yollar

Yıldız Posta Caddesi

Barbaros Bulvarı

Çırağan Caddesi

Dolmabahçe Caddesi

Sait Çiftçi Ayrımları

Nüzhetiye Caddesi

Süleyman Seba Caddesi

Beşiktaş ilçesi alternatif yollar

Yıldız Caddesi

Yenidoğan Sokak

Hoş Sohbet Sokak

Vefa Bayırı Sokak

Orta Bahçe Caddesi

Ihlamur Dere Caddesi

Ayazma Deresi Caddesi

Türkgücü Sokak

Emirhan Caddesi

Ihlamur Yıldız Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Dereboyu Caddesi

Beyoğlu ilçesi kapanacak yollar

Meclis-i Mebusan Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Galata Köprüsü

Tersane Caddesi

Dolmabahçe Gazhane Caddesi

İnönü Caddesi

Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

Mete Caddesi

Sıraselviler Caddesi

Asker Ocağı Caddesi

Beyoğlu İlçesi Alternatif Yollar

Refik Saydam Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı

Yedikuyular Caddesi

Piyalepaşa Bulvarı

Bahriye Caddesi

Irmak Caddesi

Kurtuluş Deresi Caddesi

Dolapdere Caddesi

Kadiriler Yokuşu Sokak

Boğazkesen Caddesi

Yeni Çarşı Caddesi

Şişli ilçesi kapanacak yollar

Dolmabahçe Bomonti Tünel

Taşkışla Caddesi

Kadırgalar Caddesi

Maçka Caddesi

Bayıldım Caddesi

Mim Kemal Öke Caddesi

Şişli ilçesi alternatif yollar

Villa Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Halaskargazi Caddesi

Vali Konağı Caddesi

19 Mayıs Caddesi

Hakkı Yeten Caddesi

Teşvikiye Caddesi

Rumeli Caddesi

Büyükdere Caddesi

Hasret Caddesi

Akar Caddesi

Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak

