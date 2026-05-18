Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır

Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
%3.84 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
%3.84 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
Erdoğan: Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok
Erdoğan: Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok
Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi
Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi
Eski eşini öldüren zanlı seri cinayetlere başladı: 6 ölü
Eski eşini öldüren zanlı seri cinayetlere başladı: 6 ölü
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
Trafikte sürücüyü takip edip tehdit eden kişiye rekor ceza
Trafikte sürücüyü takip edip tehdit eden kişiye rekor ceza
BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı
16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 40 araca el konuldu
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 40 araca el konuldu
Ankara Merkezli Bakanlık Adıyla Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı Kararı
Ankara Merkezli Bakanlık Adıyla Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı Kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7'si aktif kamu çalışanı 24 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7'si aktif kamu çalışanı 24 gözaltı kararı
Bakan Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek
Bakan Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek
Sıcaklık düşüyor, hafta boyunca yağış etkili olacak
Sıcaklık düşüyor, hafta boyunca yağış etkili olacak
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
İBB'ye ihaleye fesat soruşturması: 57 gözaltı
İBB'ye ihaleye fesat soruşturması: 57 gözaltı
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de önemli eşik aşıldı
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de önemli eşik aşıldı
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi
Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi yaşamını yitirdi!
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi yaşamını yitirdi!
Ekmek ve süt alırken bile kredi kartı kullanılıyor!
Ekmek ve süt alırken bile kredi kartı kullanılıyor!
Silahlı kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı: 2 şehit
Silahlı kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı: 2 şehit
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da katıldığı Dünya Eğitim Forumu'nun ardından eğitimde yapay zeka kullanımı ve teknolojik yeniliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Yapay Zeka Politika ve Eylem Planı Belgesi'nin hazırlandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 19:56, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 22:05
Yazdır
Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yapay zeka kullanırken insan hakları, adalet ve demokrasi gibi kavramların ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Eğer bunları ihmal edersek, dünyada barışı egemen kılamayız." dedi.

Bakan Tekin, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı Dünya Eğitim Forumu'nun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dünya Eğitim Forumu ve İkili İlişkiler Değerlendirmesi

Tekin, forumun, hem dünyada eğitim sistemlerini ve eğitimcilerin hangi konuları konuştuğunu görmek hem de ikili ilişkileri değerlendirme zemini oluşturması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Forumdaki oturumlarda, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim sisteminde yaptığı yenilikleri, öncelikleri ve gündemini ele aldıklarını söyleyen Tekin, kendisinin de yapay zekanın eğitim öğretim ve ölçme değerlendirme sistemi içinde kullanımıyla ilgili gelinen noktayı anlattığını ifade etti.

MEB Yapay Zeka Politika ve Eylem Planı Belgesi Hazır

Tekin, her ülkenin yapay zekayı eğitim öğretim içinde yaygınlaştırmayı planladığını ve farklı başlıkları öncelediğini belirterek, "Biz de Cumhurbaşkanlığımız tarafından düzenlenen Yapay Zeka Politika Belgesi çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Yapay Zeka Politika ve Eylem Planı Belgesi'ni hazırladık." dedi.

"Yurtta Barış, Dünyada Barış" Vizyonu

Konuşmasında eğitim öğretim sistemlerinin ne için var olduğu ve neye hizmet ettiği sorusunun ihmal edildiğine yer verdiğini aktaran Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilhassa, insan hakları, adalet, demokrasi gibi kavramların dünyada eğitim ve öğretimde yapay zeka ve benzeri teknolojik yenilikler kullanılırken ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptım. Eğer bunları ihmal edersek, dünyada barışı egemen kılamayız. Bunları eğitim öğretim sistemi içine yeterince yerleştirmiş olsaydık, dünyada bugün savaşlar ve insan hakları ihlalleri olmazdı şeklinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'Yurtta barış, dünyada barış' çerçevesinde yaklaşımını ifade etmeye çalıştım."

Bu arada Bakan Tekin, AK Parti Londra Temsilciliğini de ziyaret etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber