Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Yönetmelik yayımlandı: Sağlık raporlarında e-Nabız dönemi!
Yönetmelik yayımlandı: Sağlık raporlarında e-Nabız dönemi!
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Yoğun bakımda skandal görüntü: Hasta yok ama tüm cihazlar açık!
Yoğun bakımda skandal görüntü: Hasta yok ama tüm cihazlar açık!
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye sorumluluğu omuzlarımızda
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye sorumluluğu omuzlarımızda
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 gözaltı
Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 gözaltı
AK Parti, Bahçeli'nin yol haritasını değerlendiriyor
AK Parti, Bahçeli'nin yol haritasını değerlendiriyor
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 19 Mülki Amir Terfi Etti
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 19 Mülki Amir Terfi Etti
Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır
Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır
Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
Erdoğan: Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok
Erdoğan: Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok
Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi
Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
Trafikte sürücüyü takip edip tehdit eden kişiye rekor ceza
Trafikte sürücüyü takip edip tehdit eden kişiye rekor ceza
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfını önlemek amacıyla uzun ömürlü gıdaların tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) ile çabuk bozulabilen ürünlerin son tüketim tarihine (STT) ilişkin kuralları netleştirdi. Yayınlanan genelgeyle, TETT'si geçmiş ürünlerin belli şartlar altında ayrı reyonlarda satılmasının önü açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 23:11, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 23:13
Yazdır
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!

Makarna, çay, un, şeker, bulgur, pirinç ve kahve gibi uzun ömürlü gıdaların tavsiye edilen tüketim tarihi ile çabuk bozulabilen süt, peynir ve et gibi ürünlerin son tüketim tarihlerine ilişkin tartışmalara açıklık getirildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türkiye'de gıda israfının önüne geçilmesi için tavsiye edilen tüketim tarihi kapsamındaki gıdaların satışına bazı esneklikler getirilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünlerin satılmasının kesinlikle yasak olduğunu, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş gıdaların ise belli şartlarda satılabileceği uyarısında bulundu. Gıda satış yerlerinin bağlı olduğu esnaf birlikleri ve odalar da bu konuda uyarıldı.

STT ve TETT Arasındaki Kritik Fark Açıklandı

Yayınlanan genelgede, iki tarih kavramı arasındaki farklar net bir şekilde ortaya konuldu.

  • Son Tüketim Tarihi (STT): Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa süre içerisinde tehlike oluşturması muhtemel olan gıdaların tüketilebileceği son tarihi ifade ediyor. STT'si geçmiş gıdaların piyasada bulunması halinde, işletmelere idari para cezası uygulanarak ürünlere el konulacak.

  • Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT): Uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteriyor. Tazelik, tat, aroma gibi duyusal özelliklere dayanarak belirlenen bu tarih, doğrudan bir gıda güvenilirliği kriteri taşımıyor.

Sorumluluk Tamamen İşletmede Olacak

Genelgeye göre TETT'si geçmiş gıdalar, çöpe atılmak yerine belli şartları karşılaması halinde ekonomiye kazandırılabilecek. Bu kapsamda, tarihi geçen gıdaların tüketime uygunluğu bizzat işletme tarafından kontrol edilecek.

Ürünler diğer gıdalardan net bir şekilde ayrıştırılacak, durum hakkında tüketiciye açıkça bilgi sunulacak ve bu gıdalar satış noktalarında özel olarak belirlenen ayrı reyonlarda halka arz edilecek.

81 İl Müdürlüğüne "Numune ve Denetim" Talimatı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen talimatta denetimlerin sıkılaştırılması istendi.

Talimata göre, resmi kontrollerde gerekli görülmesi halinde, mevzuata aykırı olarak satışa sunulduğundan şüphelenilen ürünlerden numuneler alınarak gıda güvenilirliği laboratuvar ortamında doğrulanacak. TETT'si geçmiş gıdaların ayrı reyonlarda sunulup sunulmadığı titizlikle kontrol edilecek ve kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımlar uygulanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber