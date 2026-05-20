Babacan, Çin'in prestijli ekonomi forumunda Türkiye'yi temsil etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, küresel ekonomik dönüşümlerin masaya yatırıldığı uluslararası bir forum için Çin'e gitti. Tsinghua Üniversitesi bünyesindeki PBC School of Finance tarafından organize edilen "2026 Tsinghua PBCSF Küresel Finans Forumu"nda Babacan, Türkiye'den tek konuşmacı sıfatıyla yer aldı.

Trump'ın ziyaretinin ardından kritik zirve

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin hemen ardından gerçekleşen forum, dünya finans sisteminin geleceğine ilişkin tartışmaların odak noktası haline geldi. Zirvede küresel finans sisteminin geleceği, ABD-Çin rekabeti, yapay zeka ekonomisi, çok kutuplu dünya düzeni ve jeopolitik dönüşümler gibi kritik başlıklar ele alındı.

Foruma Nobel ödüllü ekonomistler, merkez bankası başkanları, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri ve politika yapıcısı akademisyenler katıldı.

2 yılda 9 ülkeye davet

Babacan'ın uluslararası arenada yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdüğü dikkat çekiyor. 2024 yılında da Çin'deki uluslararası bir toplantıya konuşmacı olarak davet edilen Babacan, son iki yılda Rusya'daki St. Petersburg Ekonomi Forumu'nun yanı sıra Yunanistan, Finlandiya, İsviçre, İngiltere ve Almanya'da düzenlenen ekonomi ve dış politika konulu etkinliklere de iştirak etti.