Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Trump'ın savaş yetkilerine dair tasarının önü ilk defa açıldı, altın düştü

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının önünü açan bir adım attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 08:03, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 08:08
ABD Senatosu Genel Kurulu'nda, ABD Başkanı Donald Trump' ın İran'a yönelik saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısı oylandı.

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, tasarının Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkmasını öngören prosedür oylamasında 47 senatör aleyhte oy verirken, 50 senatör lehte oy kullandı.

SAVAŞ YETKİLERİ TASARISI SENATO'DA KRİTİK EŞİĞİ GEÇTİ

Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen "savaş yetkileri" tasarısının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez açılmış oldu.

Oylamada, Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins ve Lisa Murkowski önceki 6 oylamada olduğu gibi "evet" oyu verirken, önceki oylamalardan farklı olarak bu sefer Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy de tasarıya destek verdi. Öte yandan Demokrat Senatör John Fetterman da önceki oylamalarda olduğu gibi tasarıya hayır oyu veren tek Demokrat senatör oldu.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da ilk kez ilk prosedür oylamasını geçen savaş yetkileri tasarısının kabul edilebilmesi için iki oylamayı daha geçmesi gerekebilir.

TASARI, "İRAN'LA SAVAŞIN UZAMASINDAN" DUYULAN RAHATSIZLIĞIN BİR YANSIMASI

ABD medyasına açıklama yapan bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün oylanmasını beklediklerini açıkladı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden çıkacak sonuç merakla beklenirken, söz konusu tasarı Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek.

Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler arasında "İran'la savaşın uzamasından" duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

1973 SAVAŞ YETKİLERİ YASASI'NIN SINIRLARI YENİDEN GÜNDEMDE

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.

KIYMETLİ MADENLER DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı Mart'tan bu yana en düşük değere geriledi

Altının ons fiyatı 4465 dolara geriledi. Buna bağlı olarak gram altının fiyatı da 6 bin 554 lira oldu

