Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında, kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 3 aktif görevlinin bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Maliye Bakanlığı ve BOTAŞ başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kararı alındı.
Soruşturma sürecinde şüphelilerin, örgütün kamu kurumu giriş sınavlarına eleman yetiştirmek amacıyla oluşturduğu gizli çalışma evlerinde kaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin aynı zamanda örgütün kripto haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları ve yazışma içeriklerinde isimlerinin geçtiği belirlendi.
3 aktif görevli, 1 istifa
Haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin 3'ünün aktif kamu görevlisi, 1'inin ise istifa etmiş personel olduğu açıklandı. Operasyon, 20 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Ankara'da eş zamanlı olarak başlatıldı.