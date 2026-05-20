200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş

Kurban Bayramı tatili için plan yapan aileler, otellerin astronomik fiyat tarifeleri karşısında rotayı alternatif konaklama yöntemlerine çevirdi. Dört kişilik bir ailenin bir haftalık otel konaklamasına yol ve yemek masrafları da eklendiğinde karşısına çıkan ortalama 200 bin liralık devasa fatura sebebiyle tatilciler; ya memleketlerinde akraba ziyaretiyle birlikte bayramı geçirmeyi tercih ediyor ya da otel yerine günlük ev ve villa kira- layarak tatil bütçesini daha kontrollü hale getirmeye çalışıyor. Yeni alternatifler tatil faturasını neredeyse yarı yarıya düşürüyor. Kişi başı ücret yerine tek bir kiralama bedeli ödenmesi ve mutfak masrafının evde çözülebilmesi, bütçesini sarsmak istemeyenlerin talebini patlattı. Üstelik bu 'alternatif tatil' rüzgarı sadece Ege ve Akdeniz sahilleriyle sınırlı kalmadı; Karadeniz'in yaylalarından Tekirdağ'a, hatta Doğu Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yeni bir pazar oluşturdu. Piyasada standart bir günlük ev kirası 2 bin liradan kapı açarken, özel havuzlu lüks villaların bedeli ise günlük 20 bin liraya kadar ulaşıyor.

'AKRABAM GELDİ' YALANI.

Muğla Fethiye'de günlük ev ve villa kiralama sektöründe faaliyet gösteren Serkan Demir, bayram yoğunluğuyla birlikte kayıt dışı kiralamalarda ciddi artış yaşandığını söyledi. Yoğun talebin sektörde ciddi suiistimalleri de beraberinde getirdiğini vurgulayan Demir, Turizm Bakanlığının zorunlu tuttuğu 'Turizm Amaçlı Kiralama Belgesi' olmadan çok sayıda evin kaçak şekilde kiraya verildiğini söyledi. Özellikle bayram dönemlerinde bazı ev sahiplerinin denetimlerden kaçabilmek için apartman ve site yönetimlerine 'Akrabamız geldi' diyerek günlük kiralama yaptığını belirten Demir, hem haksız rekabetin hem de yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek için denetimlerin artırılması gerektiğini dile getirdi.

KAÇAĞA CEZA VAR MI?

Turizm Bakanlığından 'Turizm Amaçlı Kiralama Belgesi' almadan evini günlük kiralayanlara yönelik cezalar oldukça ağır. İzinsiz kiralama yaptığı tespit edilen ev sahiplerine ilk tespitte 100 bin lira idari para cezası kesiliyor ve belge alması için 15 gün süre tanınıyor. Bu süre sonunda belgesiz faaliyete devam edenlere kesilen ceza katlanarak artıyor.

Kanuna göre kaçak evi kiralayan tatilciye doğrudan bir idari para cezası kesilmiyor. Ceza, mülk sahibine ve aracı platformlara uygulanıyor. Ancak tatilci de büyük bir risk alıyor. Çünkü kaçak olduğu tespit edilen evler, emniyet ve zabıta ekiplerince anında mühürleniyor. Bu durumda tatilci herhangi bir ceza ödemese de tatilinin ortasında kapı dışarı ediliyor, ödediği para yanıyor ve bayram tatili kabusa dönüşüyor.

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN OTOBÜSLE VAN'A GİTMESİ 20 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası ulaşım fiyatları da tatil bütçesini zorlayan en büyük kalemlerden biri haline geldi. Özellikle İstanbul çıkışlı popüler güzergahlarda uçak ve otobüs biletleri ciddi seviyelere yükselirken, tren seferlerinde ise sınırlı kapasite sebebiyle bilet bulmak zorlaşıyor.