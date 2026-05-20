DEAŞ'ın 'örgüt hocaları'na operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibi yapılan bazı örgüt şüphelilerin farklı ilçelerdeki derneklere gittiğini tespit etti.

PARA TOPLAMA

Hayır kurumu adı altında açılan derneklere yönelik yapılan çalışmada derneklerin örgüt hocaları olarak adlandırılan kişiler tarafından yönetildiği, küçük yaştaki çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda sözde eğitim verildiği, propaganda amacıyla örgüt yanlısı kitap ve dergi satışı yapıldığı ve cezaevindeki örgüt üyeleri ile aileleri için para toplatıldığı belirlendi. DEAŞ'ın propaganda yaptığı derneklere operasyon düzenlendi.