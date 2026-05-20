Bakan Gürlek: Suç odaklarına karşı mücadele kararlılıkla sürecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emniyet teşkilatı ve ilgili birimlerin çalışmalarıyla 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı "Narkokapan Van" operasyonu gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bu operasyonun uyuşturucuyla mücadelede devletin kararlı iradesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, gençleri hedef alan zehir tacirlerine ve suçtan beslenen yapılara karşı adli ve idari tüm mekanizmaların tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde işletildiğini vurguladı.

26,4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan suç ağı çökertildi

Gürlek, söz konusu kararlı mücadelenin bir diğer somut örneğinin ise Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonu olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 26,4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan bir organize suç ağına yönelik yapılan operasyonda, suçtan elde edilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bir başka suç şebekesi daha çökertilmiştir. Her iki operasyon da devletimizin, suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül bir mücadele yürüttüğünü açıkça göstermektedir."

Adalet ve İçişleri bakanlıkları başta olmak üzere tüm kurumların ortak iradesiyle suç odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğinin altını çizen Gürlek, operasyonları koordine eden Van ve Tarsus Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Van ve Mersin il emniyet müdürlükleri ile operasyon süreçlerinde görev alan tüm kamu görevlilerini tebrik etti.