MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 10:14, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 10:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen PAYMIX-4 operasyonunda, 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere 96 mal varlığına el konulduğunu, şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabının da bloke edildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki tavizsiz duruşu ve kararlı iradesi doğrultusunda, "siber vatanı" kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda İstanbul merkezli "PAYMIX-4" operasyonunun gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Gürlek, şöyle devam etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında bugün şafak vakti 7 ilimizde eş zamanlı olarak PAYMIX-4 operasyonu başarıyla icra edilmiştir. Yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş/hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz, organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir. Operasyon neticesinde hedefteki 61 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır/taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabı bloke edilmiştir."

Operasyonun Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonu, adli tıp, siber istihbarat ve MASAK arasındaki eş güdümle gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, devletin suç örgütlerinin finansal kanallarını kurutmakta kararlı olduğunu vurguladı.

Gürlek, "Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

