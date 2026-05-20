2026 Türkiye Akademik Momentum Raporu yayımlandı. Top 500'de tek üniversite yer alıyor

Gerçek zamanlı ve gerçeğe yakın zamanlı akademik verilere dayanan Türkiye Akademik Momentum Raporu 2026 rapour; Türkiye'deki 210 üniversiteyi, 84.033 bilim insanını, 13 ana bilim alanını ve 211 alt disiplini kapsamlı şekilde analiz ediyor. Rapor, Türkiye'nin yükseköğretim sisteminin artık yalnızca büyüklük üzerinden değil; kalite dönüşümü, disiplin bazlı rekabet gücü ve sürdürülebilir akademik görünürlük üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Türkiye Büyük Bir Akademik Sistem Kurdu

Rapora göre Türkiye, güçlü devlet üniversitesi omurgası, seçici vakıf üniversitesi katmanı ve hızla gelişen genç üniversiteleriyle bölgesinin en geniş ve en çeşitli yükseköğretim sistemlerinden birine sahip.

Ancak bu büyük ölçeğe rağmen, Türkiye'nin üst düzey küresel akademik görünürlüğü hala sınırlı sayıda üniversitede yoğunlaşıyor.

Rapordaki temel bulgular şöyle:

-Türkiye'den hiçbir üniversite küresel Top 100 içinde yer almıyor.

-Sadece 1 üniversite Top 500'de bulunuyor.

-18 Türk üniversitesi Top 1000'de temsil ediliyor.

-Üniversitelerin büyük bölümü 1001-5000 bandında yoğunlaşıyor.

Rapora göre bu tablo, Türkiye'nin artık ciddi bir kurumsal ölçeğe ulaştığını; ancak bu ölçeğin henüz güçlü elit küresel yoğunlaşmaya dönüşmediğini gösteriyor.

Hacettepe Üniversitesi Türkiye'nin En Güçlü Küresel Temsilcisi Oldu

Raporda, Hacettepe Üniversitesi Türkiye'nin en yüksek sıralamadaki üniversitesi olarak öne çıktı. Üniversite, dünya sıralamasında 458. sırada yer alarak Türkiye'nin Top 500 içerisindeki tek temsilcisi oldu.

501-800 Bandındaki Türk Üniversiteleri

Türkiye'nin 501-800 küresel bandındaki üniversiteleri şunlar oldu:

-Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 567

-İstanbul Teknik Üniversitesi - 645

-Koç Üniversitesi - 672

-Ankara Üniversitesi - 682

-Ege Üniversitesi - 723

-Gazi Üniversitesi - 732

-İstanbul Üniversitesi - 791

-Atatürk Üniversitesi - 800

Raporda bu grubun, Türkiye'nin görünür üst akademik çekirdeğini oluşturduğu vurgulanırken, özellikle köklü devlet üniversitelerinin sistemin ana taşıyıcı gücü olduğu ifade edildi. Koç Üniversitesi ise bu elit segmentte yer alan en güçlü vakıf üniversitesi olarak dikkat çekti.

801-1000 Bandındaki Üniversiteler

801-1000 bandında yer alan üniversiteler ise şöyle sıralandı:

-İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - 836

-Dokuz Eylül Üniversitesi - 852

-Marmara Üniversitesi - 862

-Erciyes Üniversitesi - 895

-Boğaziçi Üniversitesi - 936

-Çukurova Üniversitesi - 966

-İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - 977

-Karadeniz Teknik Üniversitesi - 978

-Sağlık Bilimleri Üniversitesi - 992

Rapora göre Türkiye'nin görünür bir üst akademik katmanı bulunuyor; ancak bu katman hala dar bir yapı sergiliyor ve esas olarak 501-1000 küresel sıralama bandında yoğunlaşıyor.

Devlet Üniversiteleri Sistemin Ana Omurgası

Raporun en dikkat çekici sonuçlarından biri, devlet üniversitelerinin Türk yükseköğretim sisteminin ana akademik omurgasını oluşturmaya devam ettiğini ortaya koyması oldu.

Analize göre devlet üniversiteleri:

-daha güçlü medyan dünya sıralamasına sahip,

-Top 1000 katmanına büyük ölçüde hakim,

-ve disiplinler arası en geniş akademik kapasiteyi oluşturuyor.

Raporda:

-Türkiye'nin Top 500'deki tek üniversitesinin devlet üniversitesi olduğu,

-Top 1000'deki 18 üniversitenin 16'sının devlet üniversitesi olduğu belirtildi.

Vakfı üniversiteleri ise daha seçici alanlarda öne çıkıyor. Özellikle:

Koç Üniversitesi,

Bilkent Üniversitesi,

Sabancı Üniversitesi,

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

yüksek görünürlük gösteren özel kurumlar arasında yer aldı.

Türkiye'nin En Güçlü Alanları Beklentilerin Dışında

Raporda disiplin bazlı analizler de dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Kamuoyunda yaygın olarak düşünülenin aksine, Türkiye'nin en güçlü küresel akademik görünürlüğü:

-Eğitim,

-Mimarlık ve Tasarım,

-Tarım ve Ormancılık,

-Tıp ve Sağlık Bilimleri

alanlarında yoğunlaşıyor.

Özellikle Eğitim alanı, üst düzey küresel dönüşüm ve görünürlük açısından Türkiye'nin en güçlü alanı olarak öne çıktı.

Buna karşılık:

-Doğa Bilimleri,

-Sosyal Bilimler,

-İşletme ve Yönetim,

-Hukuk

gibi alanlar geniş kurumsal varlığa sahip olmalarına rağmen üst düzey küresel dönüşüm üretmekte daha zayıf kaldı.

Raporda, yalnızca üniversite sayısının artmasının yeterli olmadığı; esas kritik unsurun bu ölçeğin elit akademik kaliteye dönüştürülebilmesi olduğu vurgulandı.

Momentum Analizi: Türkiye Hareketli, Ancak Dengesiz İlerliyor

Raporda ayrıca 2025-2026 dönemini kapsayan "ranking momentum" analizi de yer aldı.

Analize göre Türkiye yükseköğretim sistemi hareket halinde; ancak bu hareket tüm alanlara eşit şekilde dağılmıyor.

Bazı üniversiteler ve disiplinler yükseliş gösterirken, bazıları durağanlaşıyor veya geriliyor.

Eğitim ve Doğa Bilimleri alanları daha olumlu momentum sergilerken; İşletme ve Yönetim, Hukuk, Ekonomi ve Ekonometri, Tarih-Felsefe-İlahiyat alanlarında daha negatif hareket eğilimleri gözlemlendi.

Rapora göre Türkiye'nin gelecekteki akademik rekabet gücü, yalnızca mevcut sıralama pozisyonlarına değil; hangi alanların yükseldiğine ve hangilerinin gerilediğine bağlı olacak.

Stratejik Mesaj: Türkiye'nin Sorunu Artık Ölçek Değil, Kalite Dönüşümü

Raporun en önemli stratejik sonucu şu ifadeyle özetlendi:

"Türkiye artık kurumsal ölçek eksikliği yaşayan bir ülke değildir.

Asıl mesele, bu ölçeğin daha güçlü küresel kaliteye, elit akademik yoğunlaşmaya ve sürdürülebilir akademik momentuma dönüştürülmesidir."

AD Scientific Index'e göre Türkiye'nin gelecekteki akademik rekabet gücü:

-Top 500 ve Top 1000 katmanını genişletmesine,

-disiplinler arası dengeyi güçlendirmesine,

-elit araştırma yoğunluğunu artırmasına,

-ve daha sürdürülebilir yükseliş momentumu oluşturmasına bağlı olacak.

AD Scientific Index Hakkında

AD Scientific Index, 221 ülkede ve 24.500'den fazla kurumda faaliyet gösteren bağımsız uluslararası akademik değerlendirme ve analiz platformudur.

AD Scientific Index, 221 ülkede ve 24.500'den fazla kurumda faaliyet gösteren bağımsız uluslararası akademik değerlendirme ve analiz platformudur.

Platform, Google Scholar verilerini katmanlı veri temizliği sonrası kullanarak, tekrarlanabilir, şeffaf, araştırmacı merkezli ve alan duyarlı metodolojisiyle 2,6 milyondan fazla bilim insanını değerlendirmektedir.