MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Kayyım olarak atanan Milli Emlak Personeli ne kadar ücret alır?

19 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik güncellendi. Kayyımlık görevi yürüten milli emlak personeline ödenecek ek ücret oranları yeniden düzenlendi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 11:58, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 11:59
Kayyımlık, mahkeme kararıyla uzun süredir kendisine ulaşılamayan ya da sağ olup olmadığı bilinemeyen kişilerin malvarlıklarının Hazine menfaatine uygun biçimde yönetilmesi amacıyla mahallin en büyük mal memuruna, artık itibarıyla çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürüne, verilen ek bir görev. Bu görevi yürüten il müdürü ve yetki devrettiği milli emlak personeli asıl maaşlarına ek olarak kayyımlık ücreti alıyor.

Milli Emlak Personelinin Kayyımlık Ücreti Nasıl Hesaplanıyor?

Yönetmeliğin 20. maddesine göre aylık kayyımlık ücretinin hesabında baz tutar, 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımıyla bulunan tutar. 2026 yılı ilk yarısı için geçerli olan 1,387871 katsayısı esas alındığında baz tutar aylık 20.818 TL olarak hesaplanıyor. Kayyımlık ücreti bu baz tutarın unvana göre belirlenen oranlar uygulanmasıyla ortaya çıkıyor.

Unvana Göre Milli Emlak Personelinin Aylık Kayyımlık Ücretleri

2026 yılı ilk yarısı katsayısına göre hesaplanan aylık kayyımlık ücretleri şöyle:

Kayyım olarak görev yapan il müdürüne Ankara, İstanbul ve İzmir'de baz tutarın yüzde yüzellisi olan 31.227 TL, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde yüzde yüzkırkı olan 29.145 TL, diğer illerde ise yüzde yüzyirmibeşi olan 26.023 TL ödeniyor.

Kayyım tarafından yetki devredilen personele ise şu ödemeler yapılıyor: Milli emlak dairesi başkanına baz tutarın yüzde yüzü olan 20.818 TL, milli emlak ve emlak müdürleri ile kayyımlık bürosu kurulan illerde büro başkanına yüzde yetmişbeşi olan 15.614 TL, milli emlak ve emlak müdür yardımcılarına yüzde altmışbeşi olan 13.532 TL, diğer milli emlak görevlilerine ise yüzde altmışı olan 12.491 TL ödeniyor.

Ücretin Kaynağı Hazine Değil, Kayyımlıkla Yönetilen Malvarlığı

Kayyımlık ücretleri devlet bütçesinden değil, kayyımlıkla yönetilen kişinin malvarlığından kesilen yönetim gideri payından karşılanıyor. Yönetmeliğe göre taşınır ve taşınmazlarla hakların yönetim gelirlerinin yüzde otuzbeşi, menkul varlıklar ve faiz gelirlerinin ise yüzde beşi yönetim hesabına aktarılıyor. Kayyımlık ücretleri bu hesaptan ödeniyor.

Değişikliğin Arka Planı: Danıştay İptal Kararı

Bugün yayımlanan değişiklik aslında yeni bir düzenleme değil. 2022 yılında çıkarılan 6366 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan ve aynı ücret oranlarını içeren değişiklikler Danıştay 10. Dairesinin 9 Aralık 2025 tarihli kararıyla iptal edilmişti. Bugünkü düzenlemeyle iptal edilen hükümler yeniden yürürlüğe konuldu.

Yönetmelik 19 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Mayıs 2026 tarihinde imzalanan düzenleme 8 maddeden oluşuyor.

