Devlet korumasında yetişen 605 kişi kamuya atandı

Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Tıp tarihinde ilk: 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı
Tıp tarihinde ilk: 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı
TÜİK açıkladı: Evden hırsızlıkta en çok ne çalınıyor?
TÜİK açıkladı: Evden hırsızlıkta en çok ne çalınıyor?
MİT arşivinden çıkan 84 yıllık sır: Nazi propagandası için dini alet etti!
MİT arşivinden çıkan 84 yıllık sır: Nazi propagandası için dini alet etti!
Kılıçdaroğlu: CHP haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz
Kılıçdaroğlu: CHP haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Devlet korumasında yetişen 605 kişi kamuya atandı

Devlet korumasında yetişen 605 kişi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 16:22, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 16:22
Yazdır
Devlet korumasında yetişen 605 kişi kamuya atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta, 'Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı. Bakan Göktaş, hep birlikte gençlerin heyecanını paylaştıklarını ifade ederek, "Her birine başarıdan başarıya koştukları, güzelliklerle karşılaştıkları bir ömür diliyorum. Gençlerimiz, Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz en büyük gücümüz. Azimleri, emekleri ve hayalleriyle yarınlarımızı inşa edecek en kıymetli hazinemiz. Bu anlayış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, gençleri hayatın her alanında destekleyen ve onlara alan açan vizyonunun bir sonucudur. Bu vizyonla ülkemizin üçte birini oluşturan 21 milyonu aşkın çocuğumuzun haklarını koruyan ve ihtiyaçlarını gözeten çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

'15 BİN 660 ÇOCUĞA BAKIM HİZMETİ SAĞLIYORUZ'

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak hizmetlerini çocuğun üstün yararını esas alan bir anlayışla sürdürdüklerini belirterek, "Halihazırda 15 bin 660 çocuğumuza çocuk evlerinde yuva sıcaklığında bakım hizmeti sağlıyoruz. Yalnızca barınma ve bakım ihtiyaçlarına odaklanmıyoruz. Yarınlarımızın umut tohumlarını eken evlatlarımızın eğitim hayatlarını da yakından takip ediyoruz. Yalnızca 2025'te, korumamız altında büyüyen 286 çocuğumuz üniversiteye yerleşti. Kültür, sanat ve sporla buluşmalarını destekliyoruz. Bu kapsamda, 57 ilimizdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulüplerimiz aracılığıyla 3 bin 109 lisanslı sporcumuzun gelişimine katkı veriyoruz. 14'ten fazla branştaki 46 çocuğumuz, milli sporcu olarak başarıdan başarıya koşuyor, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 3 bin 768 çocuğumuzun resim, el sanatları, müzik ve tiyatro gibi alanlarda yer almasını sağlıyoruz. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimizle ve eğitimlerimizle gençlerimizi çalışma hayatına hazırlıyoruz. Bu kapsamda, 13-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ile kurum bakımından ayrılıp yükseköğrenimine devam eden gençlerimize 'Yaşam becerileri' ile 'Çalışma hayatı ve hukuk' eğitimleri sunuyoruz. Böylelikle 18 bin 745 gencimizin hayata hazırlanmasına ve kariyer planlamasına katkı sağladık" ifadelerini kullandı.

'11 BİN 287 ÇOCUĞUMUZA KARİYER HEDEFİ EĞİTİMİ VERDİK'

Bugüne kadar, 66 bin 126 gencin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildiğini aktaran Bakan Göktaş, "Yeni görevlerine başlayan gençlerimizin çalışma hayatına uyum sürecini de yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda 6 bin 24 gencimizi, düzenlediğimiz seminerlerde çalışma şartları, hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirdik. 2020'de, çocuklarımızın kariyerlerini desteklemek amacıyla İŞKUR iş birliğinde 'İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri'ni başlattık. Bu kapsamda 11 bin 287 çocuğumuza meslek seçimi, kariyer hedefi ve çalışma hayatına hazırlık konularında eğitim verdik. Öte yandan, korumamız altında bulunan çocuklarımız için mesleki kurslar açılmasını sağladık. Çalışma hayatına donanımlı şekilde hazırlanmalarına destek olduk. Korumamız altında yetişen gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde, SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak karşılıyoruz. Bu kapsamda 11 bin 377 iş yerine, 16 bin 570 özel sektör istihdam teşviki sağladık" diye konuştu.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından noter huzurunda kura çekilip, devlet korumasından yararlanan 605 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması gerçekleştirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber