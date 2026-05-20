Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
MİT arşivinden çıkan 84 yıllık sır: Nazi propagandası için dini alet etti!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesindeki "Özel Koleksiyon" bölümünde İkinci Dünya Savaşı yıllarına ait çarpıcı bir istihbarat raporunu gün yüzüne çıkardı. MİT'in öncülü olan Milli Emniyet Hizmeti (MAH) tarafından 1942'de takibe alınan İzmirli tercümanın, Adolf Hitler ile Hz. Muhammed arasında benzerlik kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 15:48, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 15:49
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından "Özel Koleksiyon" sekmesinde yayımlanan 1942 tarihli arşiv belgesinde, İzmir'de görev yapan Alman Konsolosluğu tercümanının "Hitlerizm'in İslam ruhuna uygun olduğu" yönünde propaganda faaliyetleri yürüttüğünün rapor edildiği ortaya çıktı.

MİT'in internet sitesindeki "Özel Koleksiyon" bölümünün "Belgeler" kısmında yayımlanan 7 Mayıs 1942 tarihli belgede, İzmir Merkez Amirliği tarafından MİT'in öncülü olan Milli Emniyet Hizmeti (M.E.H./MAH) Başkanlığı'na gönderilen yazışmaya yer verildi.

Nazi Propagandası İçin Dini Alet Etti

"Almanya'nın İzmir Konsolosluğu'nda çalışan Türk tercümanın yürüttüğü propaganda faaliyetlerine ilişkin olarak İzmir Merkez Amirliği'nden MAH Başkanlığı'na 7 Mayıs 1942'de gönderilen yazı" başlığıyla paylaşılan iki sayfalık belgede, tercümanın propaganda ve istihbarat faaliyetlerinin adım adım takip edildiği belirtildi.

Belgede, söz konusu kişinin dini konuları propaganda aracı olarak kullandığı aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Hitler ve Hazreti Muhammed üzerinde durarak her ikisinin de yaptıklarının zemin ve zaman farklarına rağmen birbirinin aynı olduğunu söylemekte ve bu söylediklerini Müslümanlığa ait kitaplar üzerinde yaptığı derin tetkiklere istinad ettirdiğini ilaveyi ihmal etmemektedir."

"En Tehlikeli ve Faal Elemanlardan Biri"

Arşiv belgesinde, söz konusu tercümanın bölgedeki Alman istihbaratının "en tehlikeli ve faal elemanlarından biri" olarak değerlendirildiği ifade edildi. Konsoloslukta resmi görevli olmasına rağmen gününün büyük bölümünü kahve, gazino ve benzeri kamusal alanlarda geçiren şahsın, İzmirli olması avantajını kullanarak farklı çevrelere dikkat çekmeden rahatlıkla girebildiği aktarıldı.

Askere Alarak Tecrit Etme Planı Yaş Haddine Takıldı

Türk istihbaratının, bu tehlikeli faaliyetlerin önüne geçebilmek adına akıllıca bir plan üzerinde durduğu da raporda ortaya çıktı. Şahsın "ihtiyat topçu teğmeni" olması nedeniyle yeniden silah altına alınarak bölgeden uzaklaştırılması ve tecrit edilmesi düşünüldü. Ancak yapılan resmi incelemede, şahsın "310 (1894) doğumlu olması nedeniyle askerlikle ilişiğinin kalmadığı" tespit edilince bu planın uygulanamadığı bilgisi aktarıldı.

