Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor

Antalya'da Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) ortaya çıkan rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma yeni bir boyut kazandı. Yaklaşık 100 milyon TL'lik SGK borcunun silinmesi karşılığında yabancı uyruklu bir iş insanından 200 bin euro talep edildiği iddiasıyla başlatılan operasyonda jandarma ekiplerinin düzenlediği ikinci dalga ile 4 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in damadı ve eski SGK Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver'in oğlu avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver de yer alıyor. Ayrıca Manavgat'ta bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Özel Kalem Müdürü R.B. gözaltına alınmıştı

Memurlar.net'in daha önce haberleştirdiği davada, yabancı uyruklu iş insanının resmi başvurusuyla gün yüzüne çıkan rüşvet iddialarını bizzat tespit ederek SGK Teftiş Kurulu'ndan müfettiş talep eden dönemin Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, soruşturma raporu tamamlanmadan görevden uzaklaştırılmıştı. Tanrıöver'in görevden alınmasının ardından soruşturmanın yönü değişmiş, kurumun içine doğru derinleşmişti.

Soruşturmanın ilk operasyonunda Mehmet Tanrıöver ile SGK Antalya İl Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan R.B. gözaltına alınmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin başlattığı kapsamlı incelemede geriye dönük evraklar, ihale süreçleri ve idari işlemler incelendi. Hazırlanan müfettiş raporunda yer alan usulsüzlük iddialarının adli mercilere iletilmesi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.

Siyasi Bağlantı Dikkat Çekiyor

Soruşturmanın siyasi boyutu da giderek öne çıkıyor. Gözaltına alınan avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver'in AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in kızı S. F. Ş. ile geçen yıl Ankara'da düğün yaptığı öğrenildi.

İddialara göre soruşturmanın merkezinde yer alan rüşvet ağında bir milletvekilinin danışmanının kardeşi, bir avukat ve SGK'da görevli bazı yöneticiler yer alıyor.

Antalya'da SGK Kökenli İkinci Büyük Rüşvet Davası

Bu dava, Antalya'da SGK kaynaklı ikinci büyük rüşvet skandalı olma özelliği taşıyor. 2025 yılında iki özel tıp merkezinden 90 bin euro rüşvet aldıkları iddiasıyla eski SGK Antalya İl Müdürü Selim E. ile iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B. tutuklanmış, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde "rüşvet almaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmaya başlanmıştı.