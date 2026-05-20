Tıp tarihinde ilk: 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir cihazla gerçekleştirilen böbrek taşı ameliyatı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Tzevat Tefik ile Muş Devlet Hastanesinden Op. Dr. Rıfat Burak Ergül tarafından gerçekleştirildi.

Her iki hastanede bulunan Turkcell 5G altyapısı, yüksek veri aktarım kapasitesi ve ultra düşük gecikme süresi sayesinde uzaktan ameliyata imkan sağladı.

Yaklaşık 4 saat süren ve hastaya cerrahi kesi uygulanmadan damar yoluyla gerçekleştirilen operasyon, böbrek taşı tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) yöntemiyle yapılan dünyanın ilk uzaktan ameliyatı olarak kayıtlara geçti.

ELMED'in geliştirdiği ve patentini aldığı Avicenna Roboflex adlı İbn-i Sina robotu, Avrupa CE işareti ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Robot, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Polonya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da kullanılıyor.

"5G tıpta yeni kullanım alanlarının önünü açtı"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, operasyon sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında, 5G teknolojisinin tıp sektöründe uzaktan teşhis, takip, görüntüleme, eğitim ve operasyon gibi süreçlerde yeni kullanım alanlarının önünü açtığını söyledi.

Zülfikar, 5G destekli bu operasyonun İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nın robot yardımlı Retrograd İntrarenal Cerrahi ve ileri endoüroloji alanındaki deneyiminin farklı merkezlere başarıyla aktarılabileceğini göstermesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu operasyon sağlık teknolojileri ve telecerrahi uygulamaları, kendilerini insanlığın hayatını kolaylaştırmaya adamış uzman hekimlerimizin elinde ülkemiz için önemli bir bilimsel adımdır." dedi.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç da 1 Nisan itibarıyla Türkiye genelinde kullanıma açılan 5G teknolojisinin eğitimden sağlığa, sanayiden ulaşıma kadar birçok alanda dönüşümü hızlandırdığını söyledi.

5G'yi Türkiye'nin dijital geleceği için stratejik bir eşik olarak gördüklerini dile getiren Koç, "Bu teknoloji çok yüksek hız, ultra düşük gecikme ve güçlü veri taşıma kapasitesiyle hayatın her alanında yeni bir dönemin kapılarını açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, İstanbul ile Muş arasında yaklaşık 1500 kilometre mesafeden Superbox 5G aracılığıyla gerçekleştirilen operasyonun, 5G'nin mesafeleri ortadan kaldıran kapasitesinin çarpıcı bir örneği olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda yakın gelecekte eğitimden sağlığa, sanayiden ulaşıma kadar birçok alanda 5G'nin dönüştürücü etkisini daha da fazla göreceğiz. Turkcell olarak sahip olduğumuz altyapı ve en geniş frekans bandıyla, bu köklü değişime liderlik etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle sayın rektörümüze, kıymetli hocalarımıza, tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."

"RIRS yöntemiyle gerçekleştirilen dünyanın ilk uzaktan böbrek taşı ameliyatı"

Prof. Dr. Tzevat Tefik ise Turkcell'in 5G altyapısı ve İbn-i Sina robotu sayesinde Muş'taki hastayı İstanbul'dan aynı ameliyathanedeymiş gibi takip edebildiklerini belirtti.

Tefik, ultra düşük gecikme süresi sayesinde cerrahi sezgilerinden hiçbir şey kaybetmeden işlemi tamamladıklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çalışma, telecerrahinin yalnızca bir teknoloji demonstrasyonu olmadığını, doğru altyapı, deneyimli ekip ve multidisipliner işbirliğiyle klinik pratikte güvenle uygulanabilir bir model olduğunu somut biçimde ortaya koydu. Türkiye'de bir ilk olmasının ötesinde, RIRS yöntemiyle gerçekleştirilen dünyanın ilk uzaktan böbrek taşı ameliyatı olması bu başarıyı küresel ölçekte de anlamlı kılıyor. Uluslararası akademik işbirlikleri çerçevesinde robot yardımlı retrograd intrarenal telecerrahiyi, küresel ölçekte yaygınlaştırmayı ve Türkiye'yi bu alanda uluslararası bir referans merkezi konumuna taşımayı hedefliyoruz."