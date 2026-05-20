Bakan Tekin'den YKS ve mezun öğrencilere uyarı: Eski sorular bitti!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da 'Maarifin Kalbinde Gençlik' programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Başkent Millet Bahçesi Altın Mekan Kütüphanesi'nde düzenlenen buluşmada Bakan Tekin, mayıs ayı boyunca okullarda bağımsızlık mücadelesinin ruhuna uygun etkinlikler organize edildiğini belirterek, ulusal değerlere sahip çıkan genç kuşağa ve ailelerine teşekkür etti.

"Yeni Müfredatla Okuldaki Yükü %35 Hafiflettik"

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile müfredatların yenilenmesinin elzem olduğunu ifade etti. Eski sistemde bilgiye erişim sınırlı olduğu için her gelişmenin müfredata eklendiğini ve sistemin olağanüstü derecede şiştiğini belirten Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Haftalık ders saatleri öğretmenlerin anlatabileceği, sizlerin de anlayabileceği sınırların çok üzerine çıkmıştı. Yaptığımız düzenlemeyle müfredatın bir kısmını ilerleyen eğitim öğretim dönemlerine kaydırdık ve yaklaşık yüzde 35 oranında bir hafifletme sağladık. Bilgilerin bir kısmını üniversite tercihinize göre sonraya bıraktık. Amacımız okuldaki yükünüzü hafifletmek ve eğitim kalitesini artırmaktır."

Yeni modelin kademeli olarak uygulandığını hatırlatan Tekin; geçen yıl 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayan sistemin, bu yıl 1, 2, 5, 6, 9 ve 10'uncu sınıflarda sürdürüldüğünü ve 2 yıl içinde tüm kademelerde tamamen devreye alınacağını açıkladı.

Salt Bilgi Değil, "Bilgiyi Beceriye Dönüştürmek" Esas

Küresel rekabette öne çıkmanın yolunun uygulamadan geçtiğini vurgulayan Bakan Tekin, uluslararası eğitim forumlarında Türk gençlerinin her şeyi çok iyi bildiği ancak bunu pratiğe dökmekte zorlandığı yönünde eleştiriler aldıklarını ifade etti. Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yaptığımız ikinci büyük yenilik budur; bilgi vermekten ziyade bu bilgilerin gündelik hayatta beceriye ve uygulamaya dönüşmesini hedefliyoruz" dedi.

"YKS'de Mezuna Kalanlar İçin Eski Sorular Bitti"

Sanal medyadaki dezenformasyona karşı öğrencileri uyaran Bakan Tekin, müfredatın azaltılması nedeniyle hiçbir öğrencinin hak kaybı yaşamayacağını söyledi. Öğrencilerin 12'nci sınıfta hangi içerikten sorumluysa ondan sınava gireceğini belirten Tekin, mezuna kalma durumu için ise şu kritik uyarıyı yaptı:

"Eğer mezuna kalırsanız, gireceğiniz sınav müfredatın yüzde 35 hafifletilmiş hali olacak. Ancak şuna dikkat edin; inşallah kalmazsınız ama kalırsanız artık eski sorular yok. Çünkü hangi sorunun o yüzde 35'lik muhatap olmadığınız tarafta olduğunu bilemeyiz. O yüzden bir ayıklama yapıyoruz ve diyoruz ki eski sorular bitti. Siz bakanlığın hazırladığı yeni sorulara göre hazırlanacaksınız. Bütün bunlarla ilgili gerekli sorular hem MEB'de hem de OGM Materyal sistemlerinde yayınlanacak."

"Sistem Değişmiyor, Çağa Ayak Uyduruyoruz"

Yapılan çalışmaların bir 'sistem değişikliği' olarak adlandırılmasının yanlış olduğunu söyleyen Tekin, köklü sistem değişikliklerinin ilkokul veya lise sürelerini değiştirmek gibi adımlar olduğunu ifade etti. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiğini belirten Bakan Tekin, "Bu değişikliklere hızlı adapte olmak zorundayız. Sizi demode, eksik ya da yanlış bilgiyle eğitemeyiz" açıklamasında bulundu. Meslek liselerindeki haftalık 45 saati bulan yoğun ders yüküne de değinen Tekin, yeni modelin 4 yıllık periyodu tamamlanınca açılan alanlarda rehberlik ve meslek dersi saatlerinin yeniden revize edileceğini müjdeledi.

"Ticari Test Kitaplarına ve Özel Ders Tuzaklarına İtibar Etmeyin"

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri ekonomik rant odaklı yapılara karşı net bir dille uyaran Bakan Yusuf Tekin, konuşmasını şu tavsiyelerle sonlandırdı:

"Size özel ders ve kitap satmaya çalışırken okuldaki öğretmeni ve bakanlığın ders kitabını kötülüyorlar. Net olarak söylüyorum; TYT ve YKS oturumlarında karşınıza çıkabilecek bütün sorular bizim ders kitaplarımızdan ve müfredatımızdan çıkacak. Son 3 yıldır ÖSYM'den çıkan her sorunun bizim kitaplarımızdaki karşılığını rapor olarak istiyorum. Daha ortada hiçbir şey yokken kapağına 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre' damgası basılıp satılan test kitaplarına itibar etmeyin. İhtiyacınız olan her şey EBA, MEB ve OGM Materyal sistemlerinde var. Eksik kaldığınız noktada okul müdürünüze gidip ücretsiz DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursu) açılmasını talep edin."