Ümit Karan'a 'uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama'dan hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Ş.N.Ö.'nün tanık olarak ifadesine yer verildi. Ş.N.Ö. ifadesinde şunları kaydetti:

"Ümit Karan isimli kişiyi tanırım. Kendisiyle 7 ay önce görüştük, yaklaşık 3 kez uyuşturucu madde kullandık. Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Söz konusu kişiyle birden fazla görüşmüşlüğüm olmuştur. Bu kişi birlikteliğimiz sırasında içimliğinden arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi, ben de ilişkimiz sırasında kokain maddesini kullandım."

İddianamede, soruşturma kapsamında Karan'ın evinde arama yapıldığı ve herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadığı belirtilerek, Karan'ın ifadesine de yer verildi.

Karan ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını ve kimseye de vermediğini öne sürerek, "Geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım. Herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermedim. Ş.N.Ö. isimli kişiyi tanırım, kendisiyle ilişkim olmuştur ancak kendisine kokain verme gibi bir durum asla olmamıştır. Bu şahısla ilişkimde sıklıkla kavga etmemizden dolayı böyle bir şey söylemişse kabul etmiyorum. Dışarıda kimseye uyuşturucu madde ikram etmedim." beyanında bulundu.

Ş.N.Ö.'nün Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) vücudundan alınan örneklere göre kokain adlı uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği aktarılan iddianamede, aynı şekilde şüpheli Ümit Karan'ın da kokain kullandığının belirlendiği anlatıldı.

İddianamede, dosya kapsamında HTS kayıtlarının incelendiği, Ş.N.Ö. ile Karan'ın farklı tarih ve saatlerde 6 defa aynı konumdan baz verdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasına dilekçe sunan E.Ö. adlı kişinin ise, "Ümit Karan maddeyi müdüriyette içiyordu, polis geldiğini duyunca başka bir mekana geçtik, cebinde 3-4 tane küçük poşette bir şeyler vardı. Orada tanımadığım birilerine verdi, yasaklı maddeyi ilk defa orada gördüm." şeklindeki beyanları iddianamede yer aldı.

İddianamede, Karan'ın savunmasında her ne kadar üzerine atılı "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasını kabul etmese de uyuşturucu madde kullandığına dair aleyhine birçok beyanın olması, kullanıcı olduğu değerlendirilen Ş.N.Ö.'nün Karan hakkında "bana farklı zamanlarda uyuşturucu madde verdi" demesi, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla Karan ile Ş.N.Ö.'nün kokain kullandığının tespit edilmesi hususlarının ve tüm dosya kapsamının bir bütün olarak değerlendirildiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, "Şüphelinin soruşturma kapsamında, kullanıcının vücut örneklerinde tespit edilen kokain uyuşturucu maddesini 3 farklı zamanda bir kullanıcıya temin etmek, sağlamak, başkasına vermek suretiyle üzerine atılı suçu zincirleme şekilde işlediği hususunda kamu davası açmaya yeter delile ulaşıldığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Karan'ın, zincirleme şekilde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenen iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

Eski futbolcu Ümit Karan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 14 Ocak'ta, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Karan, 16 Ocak'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

ATK'da saç, kan ve idrar örneği alınan Karan'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlenmişti.