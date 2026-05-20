'Okuyamazsın' diyenlere inat ödüllü mühendis çift tarih yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda "2025 Aile Yılı" kapsamında "İşitme Engelli Aile Ödülü"ne layık görülen 32 yaşındaki Gizem ve 38 yaşındaki Burak Uyanık çifti, Odunpazarı ilçesindeki evlerinde Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı konuk etti. Vali Yılmaz'ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyan Dr. Burak Uyanık, kentteki işitme engellilerin sosyal hayata katılımı için bir dernek binasına ihtiyaç duyduklarını belirtti. Vali Yılmaz ise bu haklı talep karşısında gerekli çalışmaların hızla başlatılacağını ifade etti.

Engel Tanımayan Ödüllü Mühendis Çift

Yaşadıkları tüm yapısal ve sosyal zorluklara rağmen azimle eğitimlerini tamamlayan çift, bugün Türkiye'nin stratejik kurumlarında görev yapıyor. Dr. Burak Uyanık, 7 yıl boyunca TÜBİTAK'ta çalıştıktan sonra şu anda TEI'de (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) Uzman Yazılım Mühendisi ve akademisyen olarak görev alıyor. Elektrik-Elektronik Mühendisi Gizem Uyanık ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde devlet memuru olarak bilişim ve mühendislik hizmetlerini sürdürüyor. Çift, kendileri gibi işitme engelli olan 5 yaşındaki çocukları Okan Ali'yi de kendi tecrübeleri ışığında, özgüveni yüksek bir birey olarak yetiştiriyor.

Vali Yılmaz: "Kararlı Olursak Muazzam Başarılar Ortaya Çıkıyor"

Ziyaret sonrasında gıpta edilecek bir aileyle bir araya gelmekten gurur duyduğunu ifade eden Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmkansız, Okuyamazsın Dediler; Türkiye İlkini Başardım"

"Karşılaştıkları tüm engelleri aşarak eğitimin gücüyle nelerin başarılabileceğini kanıtlayan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da 'Örnek Aile' olarak ödüllendirilen bir aileyle bir aradayız. Burak, maşallah, Türkiye'de işitme engelli olarak doktorasını tamamlayan ilk kişi olup akademisyen unvanını kazanmıştır. Eşi Gizem de aynı azimle mücadele sürdüren örnek bir mühendistir. Şayet bizler engellerle nasıl mücadele edeceğimizi bilir ve kararlı olursak, işte böyle muazzam başarılar ortaya çıkabilmektedir."

Eğitim hayatında maruz kaldığı önyargıları anlatan Dr. Burak Uyanık, meslek lisesinde okurken üniversite sınavı öncesi bir hocasının kendisine "İşitme engellisin ve meslek lisesindesin, dikey geçişle direkt mühendis olamazsın, bu imkansız" dediğini aktardı. Yılmadan araştırma yapan Uyanık, önce 2 yıllık ön lisans programını okul ikincisi olarak bitirdi, ardından dikey geçişle mühendislik, yüksek lisans ve nihayetinde 2023 yılında doktora derecesini tamamladı. Uyanık, "Bugün Kocaeli Üniversitesi'ne işitme engelli bir birey yüksek lisans için başvurduğunda hemen kabul görüyor ve beni örnek gösteriyorlar; bu benim için en büyük ödül" dedi.

"4 Yaşına Kadar Konuşamadım, Zihinsel Engelli Sandılar"

Çocukluğunda büyük travmalar atlattığını belirten Gizem Uyanık ise hayatını değiştiren ilkokul öğretmenine teşekkür etti. Konuşamadığı için küçük yaşta okulların kendisini reddettiğini söyleyen Uyanık, hikayesini şu sözlerle paylaştı:

Geniş ailelerinde de çok sayıda işitme engelli birey olduğunu belirten Gizem Uyanık, 5 yaşındaki oğlunun arkasındaki implant cihazıyla barışık, özgüvenli bir çocuk olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.