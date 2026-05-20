'Öğretmen işte budur': Engelli öğrencilerini kucaklarında taşıdılar

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, bir görme engelliler okulunda görev yapan idareci ve öğretmenlerin sergilediği soğukkanlılık büyük takdir topladı. Sarsıntı anında zihinsel ve ortopedik engelli öğrencilerini kucaklarına alarak saniyeler içinde binadan çıkaran öğretmenlerin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 20:20, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 20:23
Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük paniğe neden oldu. Deprem sırasında bir görme engelliler okulunda yaşanan panik ve ardından gelen profesyonel tahliye anları ise izleyenlerin içini ısıttı ve büyük takdir topladı. Görüntülerde, sarsıntının başlamasıyla birlikte okul idarecileri ve öğretmenlerin hiçbir panik belirtisi göstermeden öğrencileri hızlı bir şekilde binadan çıkardığı görüldü.

Engelli Öğrencisini Kucağında Taşıdı

Tahliye anının en duygusal anlarından biri ise özel bir öğrencide yaşandı. Ali Kuşcu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden zihin ve ortopedik engelli Sergen Savucu'nun, sarsıntı esnasında öğretmenleri Gökhan Aydoğdu ve Yunus Güngörü tarafından saniyeler içinde kucaklarına alınarak güvenli alana taşındığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Eğitimcilerin refleksleri sayesinde tüm öğrenciler çok kısa sürede hiçbir zarar görmeden okul bahçesine çıkarıldı.

Vali Yavuz: "Öğretmen İşte Budur"

Deprem anında öğretmenlerin sergilediği bu muazzam soğukkanlılık, hız ve koordinasyonu tebrik eden Malatya Valisi Seddar Yavuz, resmi sosyal medya hesabından takdir dolu bir mesaj yayımladı. Vali Yavuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Görme Engelliler Okulu'ndaki öğretmenlerimizin deprem sırasındaki gayreti, 'Öğretmen işte budur' dedirtti bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum kıymetli öğretmenlerimize."

