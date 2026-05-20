Konut ve kirada Nisan raporu: İşte kiraların en çok artığı il!
Aktivistlere terörist muamelesi: AB ülkeleri, İsrail Büyükelçilerini izahata çağırıyor

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı baskın sonrası aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in alıkonulan aktivistleri aşağıladığı kelepçeli görüntüler küresel bir diplomatik krize dönüştü. İtalya, Fransa ve Belçika'nın ardından Avusturya, İspanya ve Hollanda da harekete geçerek İsrailli diplomatları bakanlığa çağırdı ve resmi özür talep etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 19:07, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 19:56
İtalya ve Fransa, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu uluslararası aktivistlere yönelik kötü muamelesine ilişkin skandal videonun ortaya çıkmasının ardından harekete geçti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bizzat paylaştığı görüntüler, Avrupa başkentlerinde adeta diplomatik bir çığ başlattı. İtalya ve Fransa'nın başlattığı diplomatik tepkiye Avusturya, Belçika, İspanya ve Hollanda da katıldı.

Meloni: "Görüntüler Kabul Edilemez, Özür Bekliyoruz"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı sert açıklamada insan onurunun çiğnendiğini vurgulayarak şöyle konuştu:
"İsrailli Bakan Ben Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu protestocuların, insan onurunu zedeleyen bu muameleye maruz kalması hoş görülemez. İtalya, bu protestoculara uygulanan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine gösterilen tam saygısızlık nedeniyle resmi özür talep etmektedir."

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Başbakan Meloni ile mutabık kalarak İsrail'in Roma Büyükelçisi'ni derhal Dışişleri Bakanlığı'na çağırttığını açıkladı. Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Fransız vatandaşlarının güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu hatırlatarak, "Öfkemizi ifade etmek ve açıklama almak için Fransa'daki İsrail büyükelçisinin çağrılmasını talep ettim" dedi.

Belçika ve İspanya'dan "Canavarca" Tepkisi

Krize sert tepki gösteren Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, insanların alıkonulmuş, bağlanmış halde yüzüstü yatırılmasını ve bir bakanın bunu sosyal medyada yayımlamasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve Belçika'daki İsrail Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırttı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise videoyu izledikten sonra adeta ateş püskürdü. Albares, şu ifadeleri kullandı:
"Küresel Sumud Filosu üyelerinin, bir İsrail bakanı ve polisi tarafından haksız ve aşağılayıcı bir şekilde muamele gördüğünü gösteren korkunç, insanlık dışı ve utanç verici bir video gördüm. Bu iğrenç ve utanç verici bir muameledir. Canavarcadır ve İsrail'den kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyorum."

İspanya, bu gelişmenin ardından İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak olayı en sert şekilde kınadı. Hollanda Başbakanı Rob Jetten de aktivistlere yönelik kötü muamelenin asla kabul edilemeyeceğini net bir dille belirterek, İsrail elçisinin izahat vermesi için Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

Son olarak da Avusturya, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail'in Viyana Büyükelçisi'ne tepkilerini ilettiklerini bildirdi.

Aktivistlere "Terörist" Muamelesi ve Şiddet Kameralarda

Skandala yol açan ve bizzat Bakan Ben-Gvir'in "İsrail'e hoş geldiniz" notuyla Aşdod Limanı'ndan paylaştığı videoda, İsrail polislerinin aktivistlere uyguladığı ters kelepçe ve şiddet gözler önüne serildi.
Görüntülerde; elleri bağlı şekilde yüzüstü yere yatırılan aktivistlerin başında bekleyen Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadının "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak darp ettiği görüldü. Bakan Ben-Gvir'in ise bu şiddet karşısında "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyuldu. Ben-Gvir ayrıca aktivistlerin üzerinde İsrail bayrağı sallayarak Başbakan Netanyahu'ya, "Bunları uzun süre bize verin, terörist hapishanelerine atalım" sözleriyle seslendi.

44 Ülkeden 428 Aktivist Alıkonuldu

İsrail ordusu, müdahale etmeye başladığı insani yardım filosunda 44 ülkeden toplam 428 aktivisti hukuksuz şekilde alıkoydu. Türkiye, İspanya, Ürdün, Pakistan, Brezilya ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, İsrail'in bu liman baskınını ve müdahalesini "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirerek ilk günden itibaren sert bir dille kınamıştı.

