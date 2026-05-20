Dolar 45,59 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 45,59 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 17:15, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 17:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,5570
|45,5580
|45,5960
|45,5970
|Avro
|53,0850
|53,0860
|52,8900
|52,8910
|Sterlin
|61,0180
|61,0280
|61,1120
|61,1220
|İsviçre frangı
|57,9880
|57,9980
|57,7220
|57,7320
|ANKARA
|ABD doları
|45,5270
|45,6070
|45,5660
|45,6460
|Avro
|53,0450
|53,1250
|52,8500
|52,9300
|Sterlin
|60,9580
|61,1680
|61,0520
|61,2620