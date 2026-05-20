18 yaşındaki genç kız, çocuk parkında ölü bulundu
Yeşilyurt ilçesinde Beyzanur N., çocuk parkındaki kameriyede asılı halde ölü bulunurken 18 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı'nda yaşandı.
Sabah saatlerinde parktaki kameriyede bir kişinin asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Beyzanur N.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Genç kızın cansız bedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.