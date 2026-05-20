Google arama çubuğunda yapay zeka dönemi

Yeni dönemde, kullanıcıların daha az arama yapması ancak daha etkili sonuçlar alması hedefleniyor.

Tanıtılan yenilikler arasında, kullanıcı adına internette araştırma yapabilen yeni bir arama çubuğu ve belirli bir süre boyunca otonom olarak çalışabilen yeni bir Gemini modu öne çıkıyor.

Arama motoru baştan aşağı yenileniyor

Google, uzun süredir arama sonuçlarında sadece mavi bağlantılardan oluşan liste sunma yaklaşımından uzaklaşıyordu.

Şirketin yeni Gemini 3.5 Flash modeliyle desteklenen güncellenmiş arama motoru, geleneksel aramadan yapay zekaya geçişteki en büyük adımı temsil ediyor.

Yeni arama alanı, kullanıcıların ChatGPT veya Gemini ile konuşur gibi daha uzun ve doğal cümlelerle arama yapmasına imkan tanıyor.

Kullanıcılar artık Google arama motorunda, belirli konuları kendi adına takip edecek veya araştıracak "ajanlar" oluşturabiliyor.

Google, bu özelliğin ev arayışı veya yeni kıyafet koleksiyonlarının takibi gibi zaman içinde izleme ve izleme gerektiren görevlerde kolaylık sağlayacağını bildirdi.

Ayrıca şirket, kullanıcının konum, hava durumu verileri ve Google hesabına bağlı uygulamaları entegre eden özel görsel yanıtlar ve mikro uygulamalar üretebiliyor.

Gemini için "Spark" modu

Google, yapay zeka destekli Gemini'yi ana arama motorundan ayrıştırmak amacıyla "Spark" adını verdiği yeni bir modu devreye soktu.

Arka planda çalışabilen Spark, kredi kartı ekstrelerini ve e-posta gelen kutularını önemli güncellemeler için izlemek, özetler veya yapılacaklar listesi oluşturmak gibi uzun vadeli görevleri üstleniyor.

Google Dokümanlar, Gmail ve Slaytlar gibi uygulamalardaki içeriklere referans verebilen bu özellik, ilerleyen süreçte üçüncü taraf uygulamaları da destekleyecek.

Mac bilgisayarlardaki Gemini uygulamasına da eklenen Spark, yerel dosyalarla çalışabilirken, kullanıcılar "Android Halo" adı verilen yeni bir özellik sayesinde bu ajanı telefonlarından takip edebiliyor.

Yapay zeka ajanı, bilgisayar kapalıyken veya telefon kilitliyken de aktif kalmaya devam ediyor.

Yapay genel zeka hedefi

Google, bu güncellemelerle yapay zekanın insan kadar zeki hale geldiği teorik bir aşama olan "Yapay Genel Zeka" (AGI) geliştirme hedefine yaklaşmayı planlıyor.

Google DeepMind Kıdemli Ürün Yönetimi Direktörü Tulsee Doshi, modellerin henüz tamamen güvenilecek düzeyde olmadığını, bu nedenle kullanıcıların neyi yapıp neyi yapamayacakları konusunda bir geçiş sürecinde olunduğunu aktardı.

DeepMind, Google'ın yapay zeka stratejisinin merkezinde yer alıyor. Piyasa araştırma firması IDC'nin analistlerinden Dave McCarthy, çoğu teknoloji şirketinin hem geniş bir tüketici kitlesine hem de doğrudan bir araştırma laboratuvarı ile bulut sistemlerine aynı anda sahip olmadığını, Google'ın ise bu alanların hepsinde yer alan tek şirket olduğunu belirtti.

Sektördeki rekabet ve maliyetler

Ramp finans platformunun verilerine göre, ABD'deki ücretli kurumsal yapay zeka aboneliklerinde Anthropic yüzde 34,4, OpenAI yüzde 32,3 paya sahipken, Google'ın payı yüzde 4,5'te kalıyor. Anthropic ve OpenAI, iş dünyasına yönelik yapay zeka ürünlerinde şu an için Google'ın önünde görülüyor.

Yapay zekanın günlük yaşamda artan kullanımı, istihdam, güvenlik ve veri merkezlerinin çevreye etkileri konusunda endişeleri de beraberinde getiriyor.

Ancak Google, geleceğini bu teknoloji üzerine kurmayı sürdürüyor. Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, Gemini'nin 900 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğunu ve şirketin bu yıl yapay zeka altyapısı ile çiplerine yaklaşık 180 ila 190 milyar dolar harcamayı öngördüğünü açıkladı.