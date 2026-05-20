Meslek liselilerden alkış toplayan bayram mesaisi
Meslek liselilerden alkış toplayan bayram mesaisi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kurban Bayramı öncesi anlamlı bir çalışmaya imza attı. MEB'in "Ben Her Yerde Varım Projesi" kapsamında sahaya inen gençler; huzurevi sakinleri, ihtiyaç sahipleri ve köy okulu çocuklarının kişisel bakım ve temizlik ihtiyaçlarını karşıladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 19:32, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 19:32
Evleri Bayram İçin Pırıl Pırıl Yaptılar

Proje kapsamında Hacı Sevim Yıldız - 4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı 12'nci sınıf öğrencileri, Akhisar Mahallesi'nde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç aileleri ziyaret etti. Gençler, yalnız yaşayan çınarların evlerini köşe bucak temizleyerek onları bayram telaşından kurtardı ve evleri bayram havasına bürüdü.

Huzurevinde ve Köy Okulunda Kuaför Hizmeti

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı 12'nci sınıf erkek ve bayan kuaförlüğü öğrencileri ise huzurevi sakinlerinin saç ve kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Yaşlılarla sohbet ederek hayır dualarını alan öğrenciler, daha sonra kırsal Çayyaka Mahallesi'ne geçerek buradaki Çayyaka İlkokulu öğrencilerini ve mahalle sakinlerini de bayram tıraşı yaptı.

"Sadece Bilgi Öğrenen Değil, Bilgiyi İyiliğe Dönüştüren Bir Nesil"

Yürütülen anlamlı çalışmayı değerlendiren İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü'müzün 'Ben Her Yerde Varım' projesi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sadece bilgi öğrenen değil, aynı zamanda öğrenmiş olduğu bilgiyi harmanlayarak sosyal sorumluluk projelerine dönüştüren vizyonunu yansıtmaktadır. MESEM öğrencilerimiz bu sene güzel bir farkındalık oluşturdular. Sahadan ve vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler almaktayız. Evlerin temizlenmesinden kişisel bakıma kadar bu iyiliği yayan tüm öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber