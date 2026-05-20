Bakan Uraloğlu: İlk seçimde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yeniden seçeceğiz

Bakan Uraloğlu, Yomra Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, 2000'li yıllardan sonra aldığı yatırımlarla Yomra'nın merkez ilçe konumuna geldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla birlikte öncelik sırasına göre çalışmalar yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Bizim kullandığımız kaynak sizin verdiğiniz vergilerdir. Dolayısıyla onu gerçekten doğru yere kullanmamız lazım. Doğru yatırımlar yapmamız lazım." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bakanlık olarak Trabzon'a 260 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hizmeti ederken onu size bahşetmiş olmuyoruz. Sizin verdiğiniz yetkiyi biz hep beraber o hizmetleri yaparak görevimizi layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz. Böyle yapmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Biz yaptığımız hizmetleri eğer imkan olsa da bir oy terazisine koysak her yerde yüzde 80 oy almalıyız. Çünkü hiçbir yeri ihmal etmedik. Şimdi haritaları açsam, doğuya yaptığımız havalimanlarından bahsetsem, oraya yaptığımız bölünmüş yollardan bahsetsem bunu görürsünüz."

Yapılacak ilk seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçmek istediklerini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bıkmadan, usanmadan bir kardeşimiz dahi olsa onun gönlüne girme noktasında teşkilat olarak hep beraber gayret edeceğiz. Yapılacak olan ilk seçimde yine Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izniyle tekrar bu ülkeyi biraz daha yukarıya taşımak, biraz daha ileriye götürmek için inşallah tekrar seçeceğiz. Birlikte, istişarede bereket var. Biz bunu hep yaşadık. Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimlerde de biz bunu yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim bizleri, hepimizi milletimize karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı inşallah mahcup etmesin. En kıymetlisi de Rabbimize karşı mahcup etmesin."

Akçaabat'ta yapımı tamamlanan Kültür Merkezi açılışına da katılan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, merkezin 600 kişilik amfi salonuyla tiyatro, konser, kongrelere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Demiryolu Projesi ile Samsun'dan Artvin'e tüm kentlerin birbirine bağlamış olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yapım çalışmalarına Kırıkkale-Çorum arasında başlamıştık. Geçtiğimiz ay içinde hattımızın devamında Çorum ile Havza arasını iki etap halinde Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattı'nın Akyazı-Havalimanı arasındaki 16 kilometrelik 1. etabı için de ihale tekliflerimizi almış ve değerlendirme çalışmalarımıza başlamıştık. İnşallah 2 Haziran'da nihai teklifleri alacağımız ve yıl içerisinde de kazmayı vurarak yapım çalışmalarına başlayacağız."

Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları konser verdi.