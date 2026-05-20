Ege'de nefes kesen gece: Yerli ve milli silahlar ilk kez savaş alanında

EFES-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberindeki farklı ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen dev organizasyon, 50 ülkeden 10 binin üzerinde askeri personelin katılımıyla küresel bir gövde gösterisine dönüştü.

Sızma Harekatı ve Gece Safhası Nefes Kesti

Belirlenen senaryo doğrultusunda başlatılan gece faaliyetlerinde ilk olarak kamikaze sürü dronlar devreye girdi ve karşıt kuvvetlerin elektronik harp sistemlerinin yer aldığı mobil muhabere merkezi etkisiz hale getirildi. Ardından dost ve müttefik ülke unsurlarının da yer aldığı birleşik özel kuvvet timleri, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirdi.

Ön Kuvvet Harekatı kapsamında SAT timleri ATAK botlarla, SAS timleri ise sürat botlarıyla bölgeye intikal ederek düşman radarlarını tahrip etti. Taarruz helikopterlerinin koordineli ateş desteğiyle amfibi harekatı başlatılırken, denizde tespit edilen sualtı mayınları patlatıldı ve sahildeki kritik altyapı tesisleri kullanılmaz hale getirildi.

KORKUT ve TCG Anadolu Sahne Aldı

Arama kurtarma faaliyetlerinin de icra edildiği taktik aldatma safhasının ardından, hava saldırısına maruz kalan amfibi ekiplerine yerli üretim KORKUT Hava Savunma Sistemi tam koruma sağladı. Tatbikatın yarınki gündüz bölümünde önemli bir rol üstlenecek olan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu da harekat alanında hazır bulundu.

EFES-2026'yı Önceki Tatbikatlardan Ayıran "Yapay Zeka" Farkı

EFES-2026, askeri karar alma süreçlerinde ilk kez kullanılan dijital teknolojilerle Türk askeri tarihine geçti. Tatbikat; Ağ-Kara KOCATEPE Harekat Yönetim Sistemi, Askeri Karar Verme Sürecinde (AKVES) yapay zeka destekli analiz uygulaması ve JTLS-GO Simülasyon Sistemi sayesinde önceki yıllardan tamamen farklı bir vizyonla yönetildi. 24 saat esasına göre icra edilen Simülasyon Destekli Komuta Yeri Safhası tam iki hafta sürdü.

Yerli ve Milli Silahlar İlk Kez Savaş Alanında

Tatbikatta envanterdeki mevcut sistemlerin yanı sıra, TSK envanterine alınması planlanan çok sayıda yerli savunma sanayii ürünü ilk kez denendi. İşte EFES-2026'da ilk kez sahaya inen ve gövde gösterisi yapan muhtelif silah sistemleri:

GÖKBEY helikopteri, TRLG-230 ve Sungur füzeleri, Tayfun, Hisar-A ve Hisar-O hava savunma sistemleri, KARAOK tanksavar silahı, ALKAR 120 mm havan sistemi, ASLAN İKA, KBRN temizleme dronu, ALKA Lazer Silah Sistemi, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, GÖKBERK Lazer Silahı, MİLKAR-A (Taşınabilir Elektronik Taarruz) Sistemi ve Kamikaze Sürü Dronlar.

EFES-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ikinci kısmı, yarın gerçekleştirilecek olan gündüz faaliyetleriyle tamamlanacak.