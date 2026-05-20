Ege'de nefes kesen gece: Yerli ve milli silahlar ilk kez savaş alanında
8 okuldan 985 öğrenci Dünya Rekoru için üfledi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Akran Dostluğu Projesi" kapsamında bir araya gelen 8 okuldan 985 öğrenci, "Dünyanın En Kalabalık Melodika Korosu" ünvanını yeniden Türkiye'ye kazandırmak için rekor denemesi yaptı. Noter ve şahitler huzurunda gerçekleştirilen dev performansın kayıtları, tescil için Londra'daki Guinness merkezine gönderilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 23:40, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 23:45
Bursa'da 8 farklı okuldan bir araya gelen tam 985 öğrenci, aynı anda melodika çalıp şarkı söyleyerek "Dünyanın En Kalabalık Melodika Korosu" ünvanını Türkiye'ye kazandırmak amacıyla muazzam bir rekor denemesi gerçekleştirdi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu Projesi" kapsamında düzenlenen dev etkinlik, Gülhanım Karasu İlkokulunun bahçesinde yapıldı. Yakalarına tek tek numara yazılan yüzlerce öğrencinin aynı anda sergilediği performans izleyenleri büyüledi. Noter huzurunda, kamera görüntüleri eşliğinde gerçekleştirilen rekor denemesine ait resmi evrak ve kayıtlar, tescil edilmek üzere Guinness Rekorlar Kitabı'nın İngiltere'deki merkezine gönderilecek.

Hedef, Unvanı Japonya'dan Geri Almak

Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Okulu Müdürü Mehmet Çalık, yaptığı açıklamada bu rekorun daha önce 950 öğrenciyle Japonya'ya geçtiğini hatırlattı. Ünvanı yeniden Türkiye'ye getirmek için aylardır hazırlandıklarını belirten Çalık şöyle konuştu:

"8 okuldan 985 öğrencimizin katılımıyla bu rekoru ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bizler bundan sonsuz mutluluk duyuyoruz. Beraber çalışmanın, iç içe olmanın ve bir arada aynı melodileri üfleyebilmenin bereketini, güzelliğini bu alanda hep birlikte görmüş olduk. Çalışmalarımız noter tasdikiyle Londra'daki merkeze iletilecek."

7 Aylık Emeğin Teneffüslerdeki Yankısı

Projenin koordinatörlüğünü üstlenen müzik öğretmeni Emine İyi ise 2011 yılında Gaziantep'te 691 öğrenciyle aynı rekoru halihazırda kırdıklarını, ancak daha sonra bu başarının Japonya tarafından egale edildiğini anımsattı.

Çalışmaların yaklaşık 6-7 ay sürdüğünü ve büyük bir fedakarlık barındırdığını dile getiren İyi, "Haftada bir saatlik müzik derslerimizin yanı sıra boş zamanlarımızda, teneffüslerde, ortak okullarımızla bir araya gelerek el birliğiyle bu işi bitirmeye çalıştık. Guinness'i temsil eden hakemlerin, öğretmenlerimizin ve kamu çalışanlarımızın tuttuğu raporlar ile noter onaylı tutanaklar Londra'ya gönderilecek. Sertifikamızı oradan teslim alacağız" dedi.

"En Büyük Belge Çocukların Gözündeki Mutluluk"

Madalyonun sosyal ve eğitsel boyutuna da dikkat çeken Emine İyi, temel amaçlarının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sanat faaliyetlerine yönlendirmek olduğunu vurguladı. İyi, "İşin açıkçası gelecek olan o belgenin bizim için çok da büyük bir anlamı yok. Ben bu heyecanı, bu enerjiyi çocukların gözünde gördüm ya, bu mutluluk bize fazlasıyla yeter" ifadelerini kullandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Yavuz Bayar da rekor denemesinin hiçbir aksaklık yaşanmadan başarıyla tamamlandığını belirterek, projeye omuz veren tüm idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

