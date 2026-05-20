MEB liseliler için 2. yazılı örnek sorularını erişime açtı

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek ve sınavlara hazırlık süreçlerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eğitim öğretim yılının son yazılı sınavları öncesinde, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan 2. Dönem 2. Yazılı Örnek Soruları, MEBİ ve OGM Materyal platformları üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı.

Yeni Müfredatın Ölçme Anlayışı Doğrultusunda Hazırlandı

Yayımlanan soru setleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin esas aldığı beceri temelli, bütüncül ve süreç odaklı ölçme-değerlendirme anlayışı doğrultusunda titizlikle yapılandırıldı. Soruların, öğrencilerin yalnızca bilgiyi ezberden hatırlamalarını değil; derslerde edindikleri kazanımları yorumlama, analiz etme, ilişkilendirme ve günlük yaşamla bağlantı kurarak kullanma yeterliklerini destekleyecek nitelikte olması dikkat çekti.

Yazılılara Hazırlıkta Öğrencilere Rehberlik Ediyor

Örnek yazılı soruları, öğrencilerin okul derslerine paralel bir şekilde çalışmalarına olanak tanıyarak sınavlara daha planlı ve öz güvenli hazırlanmalarına katkı sunuyor. Bu kapsamda öğrenciler için sağlanan avantajlar şöyle sıralandı:

Derslerin öğrenme çıktılarını ve kritik konuları pekiştirme imkanı buluyorlar.

Sınav formatına ve senaryolarına benzer sorularla karşılaşarak sınav kaygılarını en aza indiriyorlar.

Kendi eksik oldukları konuları önceden belirleyerek öz değerlendirme yapma fırsatı elde ediyorlar.

9 ve 10. Sınıf Derslerinde "Senaryo" Dönemi

dönem 2. yazılılara yönelik yayımlanan örnek sorular, Bakanlığın belirlediği konu dağılım senaryolarına tam uyumlu olarak hazırlandı. Bu doğrultuda;

9. Sınıf düzeyinde: Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve İngilizce,

10. Sınıf düzeyinde: Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, İngilizce ve Felsefe derslerine ait geniş soru setleri yayına alındı.

MEBİ ve OGM Materyal'de Zengin Destek İçerikleri

Öğrenciler, sınav öncesi hazırlık süreçlerinde genel müdürlükçe geliştirilen dijital eğitim platformlarından ücretsiz yararlanabiliyor. Platformlarda yer alan "Yazılıya Hazırlanıyorum" başlığının yanı sıra; konu anlatım videoları, özet notlar, etkileşimli etkinlikler, eğitici oyunlar ve simülasyonlar da öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarını destekliyor.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyen güncel ve nitelikli içerikleri yaygınlaştırmaya, eğitimde dijitalleşmenin sürekliliğini güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi.

