Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah 34 kişi gözaltına alındı.

Tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle aralarında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de yer aldığı 3 kişi hakkında ise gözaltı kararı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eşi Zuhal Böcek, kendileriyle ilgili sosyal medyada dolaşan görüntü ve iddialara ilişkin ortak bir açıklama yayımlamıştı Çiftin kamuoyuna yönelik kaleme aldığı açıklamada, 5 Temmuz 2025 tarihinden bu yana aileleri hakkında "asılsız iddialar" içeren paylaşımların yapıldığı belirtilmişti. "Aile huzurunu, çocuklarını ve özel hayatlarını korumak adına bugüne kadar sessiz kaldıklarını" ifade eden Böcek çifti, artık sessiz kalamayacaklarını vurgulanmıştı. Açıklamada, 10 yaşındaki kız çocukları ile bebek yaşındaki çocuklarının da hedef alındığına dikkat çekildi ve "Hiçbir siyasi hesap, hiçbir kişisel hırs ve hiçbir menfaat, çocukların ve bir annenin bu şekilde yıpratılmasına gerekçe olamaz" denilmişti.