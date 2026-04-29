Putin ve Trump'tan İran ve Ukrayna başlıklı telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Uşakov, liderlerin yaklaşık 1,5 saat boyunca görüşme yaptığını ve temasların dostane bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Putin cümlelerine 25 Nisan tarihinde Washington Hilton Oteli'nde kendisine (Trump'a) yönelik suikast girişimine karşı destek sözleriyle başladı. Neyse ki Donald Trump ve eşi saldırıdan zarar görmeden kurtuldu. Başkan özellikle siyasi suikastin her türlüsüne karşı olduğunu söyleyerek saldırıyı kınadı" dedi.

"ABD ve İsrail'in yeniden güç kullanması son derece vahim sonuçlar doğurur"

Uşakov, Putin ve Trump'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi ele aldığını vurgulayarak, "Putin, Trump'ın İran'la ateşkesi uzatma kararının doğru bir karar olduğuna dikkat çekti. Bu, müzakereler için bir fırsat sağlayacak ve genel olarak durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı, ABD ve İsrail'in yeniden güç kullanması durumunda bunun yalnızca İran ve komşuları için değil, tüm uluslararası toplum için de kaçınılmaz ve son derece vahim sonuçlar doğuracağına ve elbette muhtemel bir kara harekatının kabul edilemez ve tehlikeli bir adım olduğuna dikkat çekti" bilgilerini aktardı.

"Rusya, İran nükleer programı etrafındaki anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan çeşitli öneriler sundu"

Uşakov, Rus görüşmede Rus tarafının krizin çözümünde her türlü diplomatik çabalara hazır olduğunun da vurgulandığını belirterek, "Rusya, krize barışçıl bir çözüm bulmak için diplomatik çabalara her türlü yardımı sağlamaya kararlıdır ve İran nükleer programı etrafındaki anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan çeşitli öneriler sunmuştur. Bu amaçla, İran temsilcileri, Basra Körfezi ülkelerinin liderleri, İsrail ve elbette Amerikan müzakere ekibiyle temaslar aktif bir şekilde sürdürülecektir. Trump askeri harekatın tamamlanma aşamasının sonuçlarına ilişkin değerlendirme ve İran yönetiminin içinde bulunduğu zor duruma yönelik görüşmerini dile getirdi" dedi.

"Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmanın çok yakın olduğuna inanıyor"

Görüşmede Ukrayna'daki krizin de ele alındığını vurgulayan Uşakov, "Ukrayna krizinin çözümüne dair ABD Başkanı, çatışmanın hızla sonlandırılmasının önemine dikkat çekerek bunun için hazır olduklarını söyledi. Temsilcileri, hem Moskova hem de Kiev ile müzakerelerini sürdürecek. Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmanın çok yakın olduğuna inanıyor. Trump'ın talebi doğrultusunda Başkan Putin cephe hattındaki son gelişmelere ilişkin durumu aktardı. Rus birliklerinin stratejik konumları elinde tuttuğunu ve düşman saldırılarını geri püskürttüğünü söyledi. Ayrıca, 2025 yılının başından bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya 20 binden fazla asker cenazesi teslim ettiğini söyledi. Hem Putin hem de Trump, Avrupalıların kışkırtması ve desteğiyle çatışmayı uzatma politikası yürüten Zelenskiy liderliğindeki Kiev rejiminin tutumuna dair benzer değerlendirmelerde bulundular. Rus lider, Kiev'in Rus topraklarındaki tamamen sivil hedeflere saldırarak açıkça terörist yöntemlere başvurduğunu doğrudan ifade etti" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da geçici ateşkes ihtimali

Yuri Uşakov, 9 Mayıs'ta Rusya'da 2. Dünya Savaşı galibiyeti çerçevesinde kutlanan Zafer Bayramı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya karşı ateşkes ilan edebileceğine ilişkin düşüncesini de Trump'a aktardığını ekleyerek, "Başkanımız, özel askeri operasyonun hedeflerine her halükarda ulaşılacağını yeniden teyit etti. Ancak her şart altında bunun müzakerelerle sonuca bağlanabileceğini tercih ettiğini iletti. Trump, Rusya'nın geçtiğimiz Paskalya Bayramı ateşkesinden övgüyle bahsetti. Buna karşı Putin, Amerikalı mevkidaşına Zafer Günü kutlamaları için de ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu bildirdi. Trump bu girişimi desteklediğini söyledi" bilgilerini aktardı.

Yuri Uşakov, liderlerin Rus-Amerikan ilişkilerini de ele aldığını söyleyerek, "Rus-Amerikan ilişkileri ile ilgili bölümde her iki taraf da ekonomi ve enerji sektörlerinde karşılıklı yarar sağlayacak projelerin büyük potansiyelinden bahsetti" dedi.