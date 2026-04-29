Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı verdiği savaşı aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 81 ilde denetimlerine devam eden bakanlık, güvensiz olarak nitelediği ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor.

PİYASADAN TOPLATILIYOR



Bakanlık söz konusu ürünlerin yayınladığı listede bugün bir güncelleme daha yaptı. Çocuklara yönelik bir ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

SATIŞI YASAKLANDI



"De&Fa" markasına ait yazlık çocuk terliğinin satışı yasaklandı. Ürünün aşırı kimyasal barındırdığı belirtildi. Söz konusu terliğin "kurşun tayini" testinden kaldığı belirtildi.

KURŞUNUN ZARARI NE?



Yüksek miktarda kurşuna maruz kalmak "kurşun zehirlenmesine" neden olabilir. Düşük seviyelerde bile kurşuna maruz kalmak, özellikle çocuklarda zamanla hasara neden olabilir.

En büyük risk, geri dönüşü olmayan hasarların meydana gelebileceği beyin gelişimidir. Daha yüksek seviyeler hem çocuklarda hem de yetişkinlerde böbreklere ve sinir sistemine zarar verebilir. Çok yüksek kurşun seviyeleri nöbetlere, bilinç kaybına ve ölüme neden olabilir.