Başdenetçi Akarca: Hepimizin hava ve su gibi adalete ihtiyacı var

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ombudsman Niğdelilerle Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun TBMM'ye bağlı bağımsız ve tarafsız bir hak arama kurumu olduğunu söyledi.

Kurumun vatandaşların sesi olduğunu ifade eden Akarca, halkın ücretsiz avukatlığını yaptığını dile getirdi.

Akarca, başvuru üzerine idarenin her türlü iş ve eylemlerini hukuka, adalete ve insan haklarına uygunluğunu inceleyerek tavsiyede bulunduklarını belirtti.

Kamu idarelerine rehberlik görevi de verdiklerine dikkati çeken Akarca, şöyle konuştu:

"Kamu idarelerimiz yoğun şekilde vatandaşımıza hizmet veriyor. Gelinen bu çağda hizmetlerin çeşitliliği çok arttı, onun için kurumlara ihtiyaç oldu. İdarenin her türlü iş ve eylemleri yargısal denetime tabi. Kamu Denetçiliği Kurumu, kurumların işleyişine ilişkin sıkıntıları, sorunları, problemleri, haksızlıkları ve mağduriyetleri gideren, vatandaşla idare arasında bir dostluk köprüsü oluşturan bir kurum. Biz idarenin bu tutum ve davranışlarını denetlerken hesap verebilirlik, şeffaflık, vatandaşa eşit ve adil davranılması, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin sağlanması için kendilerine önerilerde bulunuyoruz."

- "Hepimizin hava ve su gibi adalete ihtiyacı var"

Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumunun adaletin gerçekleşmesini sağlayan bir kurum olduğunu dile getirdi.

Başvuru incelemelerini anayasa, mevzuatlara ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarını takip ederek yaptıklarını vurgulayan Akarca, "Adaletin gerçekleşmesinde sadece mevzuata bakmıyoruz, hakkaniyet denetimi de gerçekleştiriyoruz. İdarenin yaptığı işlem kanun ve mevzuata uygun olabilir ama vicdanları sızlatıyorsa, tatmin etmiyorsa, adalet duygusunu tam anlamıyla karşılamıyorsa hakkaniyetle denetimi yapıyoruz. Hakkaniyet kavramını kullanıyoruz. Hepimizin hava ve su gibi adalete ihtiyacı var." diye konuştu.

Akarca, kuruma başvurunun kolay ve esnek olduğunu belirterek, süreci şeffaf bir şekilde yürüttüklerinin altını çizdi.

Kuruma çocukların da başvuruda bulunabileceğini anlatan Akarca, şunları kaydetti:

"18 yaşından küçük olan çocuklar, anne ve babanın onayına gerek kalmadan bize başvuru yapabilirler. Başvuruda bulunulması için tabii ki ilgili kişinin idari yolları tüketmesi gerekiyor. Önce idareden talebini söylemesi lazım, idare talebini reddederse ya da olumsuz karşılarsa 6 ay içinde bize müracaat etmesi gerekiyor. Yine başvuru yapan kişinin konusuyla ilgili olarak doğrudan kendisinin bir menfaatinin olması gerekiyor. Biz bunları gözetiyoruz. Aksi takdirde incelenmezlik ya da gönderme kararı verebiliyoruz. Bazen bir başvuruyla 1 milyon kişinin sorunu tamamen ücretsiz çözülüyor."

Niğde Valisi Nedim Akmeşe'nin de konuşma yaptığı programda Akarca, katılımcıların sorularını da yanıtladı.