Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak

Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki ateşkes sürerken, Hürmüz Boğazı gerilimi ve müzakere sürecinin tıkanması piyasalarda yön arayışını beraberinde getiriyor. Tüm bu belirsizliğin gölgesinde yatırımcıların gözü bu akşam açıklanacak Fed faiz kararında.

Jerome Powell'ın Başkanlığındaki Son Faiz Kararı

ABD Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını bugün saat 21.00'de açıklayacak. Bu karar, görev süresi 15 Mayıs 2026'da sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın koltuğundaki son faiz kararı olma özelliği taşıyor. Fed'in bir sonraki faiz toplantısı ise haziran ayında yapılacak.

Fed Faizi Değiştirmez, Gözler Powell'ın Açıklamasında

Piyasa beklentileri, Fed'in bu toplantıda faiz oranını değiştirmeyeceği yönünde yoğunlaşıyor. Asıl merak konusu ise Powell'ın yapacağı açıklama. Enflasyonist baskıların gündemde kalmaya devam ettiği bu dönemde Powell'ın faiz indirim takvimi hakkında ne kadar ipucu vereceği piyasaların seyrini belirleyecek. Faiz indirim beklentilerinin öne çekilip çekilmeyeceği, hem altın hem de dolar fiyatlamaları üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Gram Altında Teknik Görünüm Baskılı

Altın fiyatları son günlerde belirgin bir gerileme kaydetti. Gram altın 6.680 TL seviyesine inerken teknik göstergeler aşağı yönlü sinyaller vermeyi sürdürüyor. Fed açıklamalarında faiz indirim beklentilerinin azaldığına dair bir mesaj çıkması halinde düşüşün hız kazanması ihtimali gündemde.

Altında Yükseliş İçin Zemin Yok

Küresel büyüme tahminlerinin aşağı revize edildiği, Körfez bölgesinde savaş kaynaklı gelir kayıplarının yaşandığı mevcut konjonktürde altında kalıcı bir yükseliş için zemin oluşması güç görünüyor. Global daralma endişeleri kıymetli maden üzerindeki baskıyı canlı tutmaya devam ediyor.

Dolar Cephesinde Çift Yönlü Risk

Dolar tarafında tablo daha karmaşık. Bir yanda bölgesel gerilimler ve küresel risk iştahındaki zayıflama doları destekleyebilecek faktörler olarak öne çıkıyor; aylık bazda yüzde 1 civarında bir yükseliş potansiyeli konuşuluyor. Öte yanda ABD'nin savaş harcamaları kaynaklı bütçe yükü ve artan borç çevirme baskısı dolar üzerinde aşağı yönlü risk oluşturuyor. Yuan başta olmak üzere alternatif para birimlerindeki gelişmeler de yakından izleniyor. Uzun vadede ABD'nin kredi notu üzerindeki baskının artması ise dolar için göz ardı edilemeyecek bir risk unsuru olmayı sürdürüyor.