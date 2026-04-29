29 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'na katılacak.
(Atina)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya'da Ermitaj Müzesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Yolculuk" adlı serginin açılışını yapacak, YLSY burs programı kapsamındaki öğrencilerle buluşacak, 56 No'lu okulu ziyaret edecek.
(St. Petersburg)
3- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/14.00/10.30/09.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ile Sıfır Atık Vakfı arasındaki İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı iş gücü istatistiklerini ve nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
(Washington/21.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulunacak.
(Viyana)
2- Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.
(Beyrut/Kudüs)
3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, dördüncü gününde 130.4 kilometrelik Marmaris-Fethiye etabıyla devam edilecek.
(Muğla/13.10)
2- Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına RAMS Park'ta taraftara açık antrenmanla devam edecek.
(İstanbul/20.00)
3- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı sekizinci haftasından; Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçı yapılacak.
(Bursa/17.00)
4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında Atletico Madrid-Arsenal maçı oynanacak.
(Madrid/22.00)