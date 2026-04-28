Dolar günü 45,05 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 45,05 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 17:15, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,0290
|45,0300
|45,0530
|45,0540
|Avro
|52,9060
|52,9070
|52,7290
|52,7300
|Sterlin
|61,0380
|61,0480
|60,8250
|60,8350
|İsviçre frangı
|57,4570
|57,4670
|57,0470
|57,0570
|ANKARA
|ABD doları
|44,9990
|45,0790
|45,0230
|45,1030
|Avro
|52,8660
|52,9460
|52,6890
|52,7690
|Sterlin
|60,9780
|61,1880
|60,7650
|60,9750