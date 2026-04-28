Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Türkiye'nin bölgesel bir yönetim merkezi olması hedefleniyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yılın dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında, küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik gerginliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin makrofinansal istikrarının güçlendiği ve şoklara karşı dayanıklılığının arttığı vurgulandı.

Açıklamada, bölgede yaşanan gelişmelerin ekonomiye etkilerini en aza indirmek için alınan tedbirler sıralandı. Artan petrol fiyatlarına karşı "eşel mobil" sisteminin geçici olarak devreye alındığı belirtilirken; gübre başta olmak üzere kritik tarımsal girdilere yönelik dış ticaret tedbirlerinin getirildiği ve stratejik stok yönetiminin güçlendirildiği ifade edildi. Ayrıca, turizm sektörüne destek paketinin devreye alındığı ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kefalet limitlerinin artırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

Tedarik zincirlerinde değişimin hız kazandığı, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı bir dönemde; yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi güçlendirmek amacıyla aktif sanayi politikalarına öncelik verilmektedir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile stratejik yatırımlar ve yüksek teknolojili üretim desteklenmektedir.

KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran, üretim kapasitesini geliştiren, yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıran, rekabetçiliğini güçlendiren ve inovasyon odaklı üretimlerini destekleyen adımlar atılmaktadır. Ayrıca savunma sanayimizin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi, ihracat ve yüksek teknoloji üretimi teşvik edilmekte bu alandaki yatırım ve Ar-Ge çalışmaları desteklenmektedir.

"Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında atılacak hukuki, idari, mali ve kurumsal adımlarla; ülkemizin bölgesel bir yönetim merkezi haline gelmesi, küresel transit ticaretten daha fazla pay alması, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi ve İstanbul Finans Merkezi'nin önde gelen finans merkezlerinden biri olması hedeflenmektedir. Program çerçevesinde hayata geçirilecek yatırımcı dostu düzenlemeler, vergi teşvikleri, "Tek Durak Büro" uygulamasıyla sadeleştirilen ve hızlandırılan bürokratik süreçler ile İstanbul Finans Merkezi (İFM) odaklı politikalar sayesinde daha rekabetçi bir yatırım ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır.

ABD/İsrail-İran geriliminin piyasalara etkisi masada

Bu kapsamda, EKK toplantısında ele alınan temel hususlar şunlardır; İmalat sanayindeki gelişmeler ile KOBİ'lerimizin güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Sanayi gücümüzün korunması, geliştirilmesi ve ihracata yönlendirilmesi konusunda "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı" başta olmak üzere öngörülen adımların hızla hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Son dönemdeki finansal gelişmeler ele alınmış; ABD/İsrail-İran Savaşı'nın finansal piyasalar ve bankacılık sektörü üzerindeki muhtemel etkileri Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir. İFM başta olmak üzere finansal sistemimizin küresel piyasalardan daha fazla pay almasını hedefleyen tedbirler gözden geçirilmiştir. Kamu bankalarının yurt dışında şube açmalarına ilişkin yürütülen çalışmalar ele alınmıştır. Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve jeostratejik konumuyla önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin küresel transit ticaretteki konumunu güçlendirecek, ülkemizi enerji ve ticarette işlevsel bir koridora dönüştürecek politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.