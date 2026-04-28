Memur Statüsünden Emeklilikte 20 Veya 25 Yıl Hizmet Neden Aranır?

Soru: Memurlar.net editörleri öncelikle hayırlı günler dilerim. Benim sorum emeklilik prim gün sayısıyla ilgili yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. 14.07.1980 doğumluyum. 20.07.1998 tarihinde ssk girişim yapıldı. 2037 gün sigortalı olarak çalıştım. 2013 de memur olarak atamam yapıldı. Şu anda toplam 6567 pirim günüm bulunmakta. Bildiğim kadarıyla eyt li olduğum için yaş sınırına takılmıyorum ama memur olarak emekli olabilmek için 9000 prim günü gerekiyor mu? Çok teşekkür ederim.

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Memurluk statüsünden emeklilik şartları:

1-2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu geçici madde 4 hükümleri gereği 2008 yılı Ekim ayı başından önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi memurluk bağı olan hizmet süreleri dahil Devlet Memurluğu hizmeti olması şartıyla 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

2-2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmamakla birlikte sigortalı veya bağ-kurlu hizmetleri bulunanlar:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu geçici madde 2 ve 4 hükümleri gereği 2008 yılı Ekim ayı başından önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi memurluk bağı olan hizmet süreleri dahil Devlet memurluğu hizmeti olmayan, ancak bu tarihten önce 4/B sözleşmeli, işçilik, esnaflık süreleri olanlardan 2008 yılı Ekim ayından sonra Devlet memurluğu kadrosuna geçenlerin emeklilik aylık hesabı hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bu durumda olanların sadece emeklilik hizmet ve emeklilik şartlarının tespitinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri esas alınır. Yani bu durumdaki kişiler hakkında hizmet durumlarına göre, ya 5434 sayılı Kanunun geçici madde 205 hükmü (7433 sayılı Kanun çıktığı için yaş şartı hariç sadece hizmet aranır ve kadın ise 20 yıl, erkek ise 25 yıl hizmet) ya da 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü uygulanır.

5434 sayılı Kanunun 39. maddesi kapsamına girmeleri halinde ise, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisi için de hizmet sürelerinin 25 yıl olması gerekmektedir. (39. madde 8/9/1999'dan sonra göreve giren memurları kapsamaktadır.)

1 ve 2 nci duruma girenlerin hizmet bütünleşme işlemleri:

Bu duruma girenler hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri esas alınır ve son 7 yıl hizmet kuralı işler. Yani, son 7 yıl hizmet içerisinde 1260 gün ve daha fazla hizmet olması halinde, bu hizmetin tabi olduğu statüdeki emeklilik şartları uygulanır.

3-2008 yılı Ekim ayından önce hiçbir statüde yani ne memurluk, ne işçilik ne de esnaflık süresi bulunmayanlar:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 tarihinden önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik süreleri dahil Devlet Memurluğu hizmeti, işçilik veya esnaflık hizmeti olmayan ve ilk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalılık kapsamına giren kişilerden Devlet Memurluğuna geçenler, ilk defa atananlar hakkında tüm hükümleri ile 5510 sayılı Kanun esas alınır. Yani hizmet, yaş, emekli aylık bağlama sistemi gibi tüm hükümlerde 5510 esas alınır.

Bu gruba girenler hakkında hizmet bütünleşmesinde ise 5510 sayılı Kanun Madde hükmü esas alınır. Bu durumda hangi statüde daha fazla hizmet geçmiş ise o statü esas alınır, son 7 yıl hizmet kuralı uygulanmaz.

4-Kısmi emeklilik:

Ayrıca, memurlar için de kısmi emeklilik söz konusudur. Yani kadın ve erkek memur fark etmeksizin 61 yaş dolumu + 15 yıl hizmet üzerinden de emeklilik mümkün olmaktadır.

Yasal düzenlemeler kapsamında yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz bağlamında sonuç itibariyle özetle:

- 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaları olanlar açısından memur statüsünden emekli olabilmeleri için;

Kadın ise 20 yıl, erkek ise 25 yıl hizmet yeterli olmakta ve yaş şartı aranmamaktadır.

- 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaları olmayıp, bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar açısından ise memur statüsünden emekli olabilmeleri için;

Kadın ve erkek 25 yıl hizmet ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaşın dolumu şartı aranmaktadır.

5-Ayrıca önemli bilgi olarak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf, sözleşmeli sigortalı, 4/B sözleşmeli gibi çalışmaları olup da, ister bu tarihten önce ister bu tarihten sonra memur kadrosuna geçenlerin 1260 gün ve daha fazla memurluk statüsünde hizmetleri olması halinde yukarıda da belirttiğimiz gibi kadın ise 20, erkek ise 25 veya kadın ve erkek fark etmeksizin 25 yıl hizmet şartına tabi olacaklarını bilmeleri gerekmektedir.

Konuları da içeren detaylı bilgiler için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir:

Bu minvalde sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

1998 başlangıçlı sigortalı olarak hizmetleriniz sonrası 2013 yılında memur olduğunuzu belirtmektesiniz. Dolayısıyla EYT kapsamında olmaktasınız ve emekliliğinizde yaş şartı aranmaz. Ancak, memurluğa geçtikten sonraki çalışmalarınız bugün için 3 yıl 6 aydan fazla olduğundan memurluk statüsünden emeklilik şartlarına tabi olursunuz. Dolayısıyla erkek iştirakçi olarak emekli olabilmeniz için mutlaka sigortalılık süresine bakılmaksızın 25 yıl SGK primleri ödenmiş olan hizmetinizi (işçi, memurluk, varsa borçlanılan süre vb. gibi dahil olmak üzere) tamamlamanız gerekmektedir.

Şayet, bu süreyi beklemek istememe durumu ortaya çıkarsa, memurluktan istifa sonrası en az 1260 gün ve daha fazla işçi statüsünde SGK primleri ödenmiş şekilde çalışmanız olması halinde, bu süre sonunda 9000 gün prim ödemeyi beklemeden işçi statüsünden yine yaş şartı aranmadan (sigortalılık süresi şartını da taşımış olmanız nedeniyle) emekli olmaya hak kazanmış olacağınızı belirtebiliriz. Yani, belirtmiş olduğunuz 6567 + 1260 = 7827 gün eder, dolayısıyla bu hizmet sizi işçi statüsünden emekliliğe hak kazandırmış olur. Yani, 3 yıl 3 ay gibi işçi statüsünden erken emeklilik söz konusu olur.