Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kamu işçisi, 5510 kapsamında memur olduğunda emeklilik şartları değişir mi?

İşçi statüsünden emeklilikte sigortalılık süresi aranır, prim ödeme gün sayıları tarihler itibariyle 9000 günden az olur, ancak memur statüsünden emeklilikte mutlaka 25 tam hizmet yılı olma şartı aranır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 00:10, Son Güncelleme : 15 Aralık 2025 08:32
Soru : Merhaba, Mart 1999 yılında SSK girişim ve pirim ödemem var. 2007 - 2009 arası kamu işçisi olarak TEDAŞ ta çalıştım. Mart 2009 da devlet memuru oldum (657/A). EYT liyim ama devlet memuru olarak ne zaman emekli olabilirim ve emekli maaşı alabilirim henüz anlayamadım. Bir de 5510'a göre emekli olursam yaklaşık emekli maaşımı nasıl hesaplayabilirim? Teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaları olan, bu tarihten sonra da memur statüsüne geçmiş olanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri, aylık hesaplanma sisteminde 5510 sayılı Kanun hükümleri, emekli ikramiyesi hesaplanma sisteminde de 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Emeklilikte tüm çalışma süreleri esas alınır.

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında 2829 sayılı Hizmet bütünleşmesini sağlayan kanun hükümleri uygulanacaktır. Yani son 7 yıl hizmet içerisinde hangisinde (işçi/esnaf veya memurluk) daha fazla geçen (1260 gün veya daha fazla) hizmet varsa o hizmet esas alınarak aylık bağlanması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

"5434 ve 5510'a tabi çalışanların hizmet birleştirme işlemleri nasıl olmaktadır?" konusu ile ilgili değerlendirmelerimiz için, https://www.memurlar.net/haber/955543/

"5434 ve 5510'a göre hizmet birleştirme işlemindeki farklılıklar" konusu ile ilgili değerlendirmelerimiz için, https://www.memurlar.net/haber/801459/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Ayrıca, 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren ve EYT olarak adlandırılan 7438 sayılı Kanunla 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memur, yedek subay, vekil öğretmenlik, vekil imamlık vb. gibi çalışmaya başlamış olanlar hakkında tabi oldukları kanunlarda yer alan yaş şartları kaldırılmış, dolayısıyla memurlar için sadece hizmet yıllarını tamamlamış olanların emeklilik kazanımları sağlanmıştır.

Memur statüsündeki erkek memurların emekli olabilmeleri için ise mutlaka 25 yıl hizmetlerinin (işçi, esnaf, memurluk, borçlanılan süre varsa bu süreler dahil) olması gerekmektedir. Memur statüsünden emeklilik şartları arasında işçi emekliliğinde olduğu gibi sigortalılık süresi şartı dikkate alınmaz.

"Sigortalılık süresi başlangıcı memur emekliliğinde uygulanmaz?" konusu ile ilgili değerlendirmelerimiz için, https://www.memurlar.net/haber/1071164/

"5434'e tabi memurlar ile 5510'a tabi memurların emekli aylığı hesabındaki farklılıklar" konusu ile ilgili değerlendirmelerimiz için, https://www.memurlar.net/haber/1122234/

"5510'a tabi memurların emeklilik ikramiyesi alma şartında önemli husus" konusu ile ilgili değerlendirmelerimiz için, https://www.memurlar.net/haber/1092646/

Adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Bu minvalde sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Mart 1999 tarihinde SSK olarak prim ödemenizin olduğunu belirtmektesiniz. Bu süre staj süresi değil ise EYT kapsamında olursunuz ve emeklilik işlemlerinizde yaş şartı aranmaz. Memur statüsünden emekli olmanız için de erkek memur olduğunuzdan 25 yıl hizmet (sigortalılık süresi hariç SGK primleri ödenmiş 9000 gün) hizmet gereklidir.
Ayrıca, emekli aylık hesabınız ile ilgili yukarıda adresini verdiğimiz değerlendirmelerimiz mevcut olup, bu konuyu SGK ndan öğrenmenizi tavsiye edebiliriz.

