İstanbul'da gece ulaşımına yeni düzenleme! Yarın başlıyor

İstanbul'un en kritik ulaşım ağlarından biri olan Marmaray, yolcu yoğunluğunu yönetmek ve entegrasyonu güçlendirmek için sefer saatlerinde değişikliğe gitti.

Resmi hesaplar üzerinden duyurulan karara göre daha önce yalnızca cuma ve cumartesi geceleri uygulanan bazı ek seferlerin haftanın tamamına yayılması kararlaştırıldı.

Düzenlemenin en önemli hedeflerinden biri, Ankara-İstanbul hattında seyahat eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularının yaşadığı ulaşım sıkıntılarını ortadan kaldırmak.

Ankara'dan saat 19.50'de kalkış yapan, gece 23.58'de Söğütlüçeşme istasyonuna ulaşan yolcular, bu ek seferler sayesinde bekleme yapmadan Marmaray hattına aktarma yapabilecek.

Böylece şehirler arası ulaşım ile kent içi raylı sistem arasındaki entegrasyon en üst seviyeye çıkarılmış olacak.

3 MAYIS 2026'DA BAŞLIYOR

Artan yolcu talebi ve gece saatlerindeki ulaşım ihtiyacı doğrultusunda hayata geçirilen uygulama, 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla kalıcı olarak hayata geçirilecek.

Ek seferlerin hareket saatleri şöyle belirlendi:

Gebze - Halkalı yönü: Saat 23.20'de hareket edecek.

Halkalı - Gebze yönü: Saat 23.28'de hareket edecek.