Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da gece ulaşımına yeni düzenleme! Yarın başlıyor

İstanbul'un en yoğun ulaşım hatlarından Marmaray'da, artan yolcu talebi ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) bağlantısını güçlendirmek amacıyla sefer saatlerinde düzenlemeye gidildi. Resmi açıklamaya göre daha önce sadece cuma ve cumartesi geceleri uygulanan ek seferler haftanın tamamına yayılırken, yeni sistem 3 Mayıs 2026 itibarıyla devreye alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 09:55, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 09:58
İstanbul'un en kritik ulaşım ağlarından biri olan Marmaray, yolcu yoğunluğunu yönetmek ve entegrasyonu güçlendirmek için sefer saatlerinde değişikliğe gitti.

Resmi hesaplar üzerinden duyurulan karara göre daha önce yalnızca cuma ve cumartesi geceleri uygulanan bazı ek seferlerin haftanın tamamına yayılması kararlaştırıldı.

Düzenlemenin en önemli hedeflerinden biri, Ankara-İstanbul hattında seyahat eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularının yaşadığı ulaşım sıkıntılarını ortadan kaldırmak.

Ankara'dan saat 19.50'de kalkış yapan, gece 23.58'de Söğütlüçeşme istasyonuna ulaşan yolcular, bu ek seferler sayesinde bekleme yapmadan Marmaray hattına aktarma yapabilecek.

Böylece şehirler arası ulaşım ile kent içi raylı sistem arasındaki entegrasyon en üst seviyeye çıkarılmış olacak.

3 MAYIS 2026'DA BAŞLIYOR

Artan yolcu talebi ve gece saatlerindeki ulaşım ihtiyacı doğrultusunda hayata geçirilen uygulama, 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla kalıcı olarak hayata geçirilecek.

Ek seferlerin hareket saatleri şöyle belirlendi:
Gebze - Halkalı yönü: Saat 23.20'de hareket edecek.
Halkalı - Gebze yönü: Saat 23.28'de hareket edecek.

