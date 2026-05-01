Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti

Ödeme güçlüğü çeken şirketler birer birer konkordato başvurusunda bulunuyor. NTV'de yer alan habere göre konkordato başvuru yaparak ödemelerini öteleyen ve finansal durumunu düzeltmek için komiserlerden yardım alan şirketlerin sayısına bir yenisi eklendi.

Gaziantep 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, 27 yıllık Flament Sentetik, Flament Tekstil Sanayi şirketi ve sahipleri Murat Özkeçeci, Mesut Özkeçeci'nin açtıkları konkordato talepli davaya ilişkin karar verdi.

Mahkeme şirketlere yönelik 3 ay süreyle geçici konkordato mühlet kararı verildiğini açıkladı.

500'den fazla çalışanı var

60 bin metrekare kapalı alana sahip 3 fabrikaya sahip şirketlerin 500'den fazla çalışanı bulunuyor.

Mahkemeden alacaklılara uyarı

Mahkeme verdiği kararda, alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini hatırlattı.

Üç konkordato komiseri atandı

Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İcra İflas Kanunu'nun 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek hukukçu Dr. Öğretim üyesi Emine Develi Ayverdi, Prof. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şentürk ve Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Nurullah Çuhadar'ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verildi. Mahkeme, şirketlerin ve gerçek kişilerin ödemelerinin komiserlerin onayına tabi tutulmasına karar verdi.